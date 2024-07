Dans cette librairie, ce sont les chats qui dirigent l’établissement depuis près de 40 ans (vidéo)

Certains signes ne trompent pas : les chats complotent pour dominer le monde. Grâce aux nouvelles technologies, ils peuvent parler ou jouer de la musique. Partout dans le monde, ils dirigent déjà de nombreuses épiceries.

À Seattle (Washington, États-Unis), ils auraient aussi pris le contrôle d’une librairie depuis la fin des années 80. Jamie Lutton, la propriétaire officielle des lieux, sauvent en effet régulièrement des chats dans les refuges locaux et les accueillent dans sa boutique qui est finalement devenue la leur.

© twicesoldsales / Instagram

Une mission de la plus haute importance

Dès l’extérieur, l’enseigne du magasin avec un chat en néon dont la queue se balance laisse peu de doutes sur l’identité des vrais dirigeants de la librairie Twice Sold Tales. Depuis 1987, l’endroit abrite des milliers d’ouvrages rares et d’occasion et depuis presque aussi longtemps des petits félins adoptés dans des refuges.

© twicesoldsales / Instagram

Comme l’a confié Jamie Lutton à Cole & Marmalade, les chats ont à l’origine une mission spéciale : protéger les livres de tous les rongeurs. « Leur fonction principale est d’empêcher les souris d’entrer. Jusqu’à présent, ils n’ont servi que de dissuasion », a déclaré la propriétaire de la boutique.

© twicesoldsales / Instagram

La véritable mission des pensionnaires félins de la librairie est peut-être en réalité de remonter le moral à tout le monde. De l’aveu de Jamie, les gens ont d’ailleurs tendance à retomber en enfance en entrant dans l’établissement et en interagissant avec ses chats.

© twicesoldsales / Instagram

Une belle équipe

Au fil des années, de nombreux chats se sont succédé dans la librairie. Aujourd’hui, on peut par exemple y rencontrer Lily, la chatte calico qui aime le soleil, James, un chat noir et blanc qui adore se cacher entre les livres, Pepperjack, un chaton roux malicieux, Screamer, un adorable minou noir, Buster, un félin avec de magnifiques yeux bleus, et Myrtle, une jeune chatte écaille de tortue de 1 an.

Avant cette équipe de choc, la librairie abritait la matriarche Eleanor qui a malheureusement traversé le pont arc-en-ciel en 2023 à l’âge de 19 ans. Schmoo, un chat roux qui aimait monter sur les épaules, ravissait également les visiteurs à son époque.

© twicesoldsales / Instagram

Un paradis pour les amoureux des félins

La boutique de Jamie Lutton est un petit paradis pour ceux qui aiment la lecture et les chats. La comédienne de Brooklyn Shea Vassar a d’ailleurs partagé son expérience sur les réseaux sociaux : « Non, je ne suis jamais allée au paradis, mais je suis allé à Twice Sold Tales », a-t-elle écrit. Après sa visite, elle a également félicité les chats pour « le début de leur domination mondiale, c’est-à-dire la gestion de leur propre librairie ! »

Les autres clients sont aussi sous le charme des félins et demandent régulièrement à la libraire s’il est possible de les adopter. Elle répond que les minous sont des résidents permanents, mais qu’ils sont toujours heureux de recevoir de la visite.

© twicesoldsales / Instagram

« Nous sommes ouverts tous les jours de 11h à 20h, venez vous perdre dans les yeux de Buster et achetez un livre », a annoncé Jamie Lutton. L’invitation est lancée !