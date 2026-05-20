Après avoir escaladé une corde de fortune pour sortir d'un conduit, un chaton est adopté par l'agent de sécurité ayant alerté sa sauveuse

Coicnée au fond d’un conduit d’évacuation au Texas, une minuscule chatte calico a été sauvée grâce à une corde improvisée avec des morceaux de serviette. Son histoire s’est terminée de la plus belle des manières, puisque l’agent de sécurité ayant donné l’alerte l’a adoptée juste après son sauvetage.

Un chaton s'étant retrouvé pris au piège au fond d'un tuyau a non seulement été secouru à temps, mais il a, en plus, été adopté dans la foulée de son sauvetage, rapportait The Dodo .

Fin avril 2026, un agent de sécurité qui patrouillait aux abords du centre commercial Parkdale Mall, à Beaumont dans l'Etat du Texas (Etats-Unis), avait entendu des miaulements étouffés qu'il ne parvenait pas à localiser. Il a alors appelé le service local de contrôle des animaux (Beaumont Animal Care) qui a envoyé les agents Nevils et Carraway sur les lieux.

Ces derniers ont rapidement déterminé l'emplacement du félin qui émettait ces cris de détresse ; ils provenaient d'un conduit d'évacuation ouvert.



Beaumont Animal Care / Facebook

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Ils ont regardé à l'intérieur et ont effectivement vu la jeune chatte calico coincée au fond. L'agente Nevils a dû faire appel à sa créativité pour sauver la petite créature, car celle-ci était hors d'atteinte et les parois du tube étaient glissantes, car humides et boueuses. Elle a récupéré une serviette dans son véhicule et l'a déchirée en plusieurs morceaux qu'elle a attachés les uns aux autres pour former une corde de fortune.

Elle l'a ensuite introduite dans le conduit, et « le chaton savait exactement quoi faire », peut-on lire sur la page Facebook de Beaumont Animal Care. La minette a, en effet, « planté ses petites griffes dans la serviette et a commencé à grimper, lentement mais sûrement. Centimètre par centimètre, elle s’est rapprochée jusqu’à ce qu’elle soit enfin à portée de main, et l’agente Nevils a pu l’attraper. »



Beaumont Animal Care / Facebook

« Son histoire a connu la fin heureuse qu'elle méritait »

Le chaton était trempé et transi de froid, mais en bonne santé. En temps normal, le service animalier l'aurait aussitôt emmené en refuge, mais il n'a pas eu besoin de passer par cette étape, car on lui a déjà trouvé un foyer aimant ; il a été adopté par l'agent de sécurité qui avait entendu ses miaulements et alerté ses sauveurs.



Beaumont Animal Care / Facebook

« Nous ne saurons peut-être jamais comment elle s'est retrouvée dans une situation aussi délicate, mais grâce à une oreille attentive, beaucoup de patience et une bonne dose de réactivité, son histoire a connu la fin heureuse qu'elle méritait », a conclu Beaumont Animal Care sur Facebook.

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L’info Woopets : qu’est-ce qu’un chat calico et qu’est-ce qui le différencie de ses congénères ?

Le terme « calico » ne désigne pas une race de chat, mais un type de robe tricolore associant généralement du blanc, du noir et du roux. Ces couleurs apparaissent sous forme de larges taches bien distinctes, ce qui donne à chaque chat calico une apparence totalement unique.

Cette robe se distingue notamment de celle des chats écaille de tortue, chez lesquels les teintes noires et rousses sont davantage entremêlées et comportent peu ou pas de blanc. Pour faire simple, un pelage calico est une robe écaille de tortue qui comporte aussi des zones importantes de blanc.

Les chats calico présentent aussi une particularité génétique étonnante : ils sont presque toujours des femelles. Les mâles tricolores existent, mais ils sont extrêmement rares.