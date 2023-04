Elle entend miauler dans le moteur de sa voiture et prend une décision irréversible à l’égard du passager clandestin

Paradoxalement, c’est en se mettant en mauvaise posture qu’un chaton a fait basculer sa vie du bon côté. Coincé dans le moteur d’une voiture, il a déclenché l’intervention des forces de l’ordre et des pompiers, avant de faire la connaissance de la propriétaire du véhicule.

Un chaton a non seulement été libéré du compartiment moteur où il était pris au piège, mais il a en plus trouvé une famille aimante dans la foulée de son sauvetage. Un récit rapporté par le média italien Il Messaggero le lundi 24 avril.

Les faits ont eu lieu la veille, le matin du dimanche 23 avril à Anagni, dans la province de Frosinone à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Rome.

Une automobiliste avait stationné sa voiture non loin du centre historique de cette commune du Latium pour effectuer quelques courses. A son retour, elle s’était mise à entendre des plaintes provenant de sous le capot de son véhicule. En tendant bien l’oreille, elle s’est rendu compte qu’il s’agissait de miaulements et qu’un jeune félin était donc coincé dans le moteur.

La propriétaire de la voiture a bien essayé d’extraire l’animal de son piège, mais ses tentatives restaient vaines car l’emplacement du quadrupède était difficile d’accès.

Etant dans l’impossibilité de sauver ce « passager clandestin » qui était assurément à la recherche d’un abri chaud, elle a fini par contacter la police locale. Une patrouille est arrivée peu après, mais elle ne pouvait pas faire grand-chose non plus. Les policiers ont appelé à leur tour les carabiniers – l’équivalent italien des gendarmes – et les pompiers.

Libéré, délivré… Et adopté !

Forces de l’ordre et services de secours ont joint leurs efforts pour faire sortir le chaton du compartiment moteur. Patients et déterminés, ils ont atteint leur objectif.

Le petit chat était enfin libre. Sa jolie robe blanc et gris avait été noircie par le cambouis, mais il était sain et sauf.

A lire aussi : Une chatte se perche en haut d'un arbre et donne lieu à un sauvetage périlleux, avant de révéler un secret bien caché (vidéo)



Il Messaggero

Le jeune minet ne le savait pas encore, mais il venait d’en finir avec l’errance et l’insécurité à ce moment précis. L’automobiliste qui l’avait découvert a, en effet, décidé de l’adopter. L’adorable chaton a la vie sauve, ainsi désormais qu’une famille qui le chérira et un foyer chaleureux.