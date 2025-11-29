Elle surveille longuement un chaton seul sur un parking, comprend que sa mère ne reviendra pas et décide d'intervenir (vidéo)

Abandonné par sa maman sur un parking, ce chaton de 3 semaines seulement aurait pu connaître un destin tragique. Heureusement pour lui, une bonne samaritaine va croiser sa route et bouleverser sa vie.

La vie d’un chaton tuxedo – qui sera plus tard baptisé Cocoa Blossom – a très mal commencé, nous rapporte Love Meow . En effet, alors qu’il n’avait que 3 semaines, le petit félin a été abandonné par sa maman sur un parking . À cet âge, les chatons sont très loin d’être autonomes et le futur de la boule de poils était plus qu’incertain.



© @kittenrescuelife / Instagram

Heureusement pour Cocoa Blossom, le destin va placer sur sa route une belle âme qui va aussitôt le remarquer. Après avoir attendu – en vain – que la maman revienne, la bonne samaritaine a ensuite recueilli l’infortuné félin. Cependant, ne pouvant lui donner les soins adéquats, elle a alors contacté Amanda, la fondatrice de Kitten Rescue Life, qui a ensuite pris le chaton en charge. Malgré ces nombreuses péripéties, Cocoa Blossom s’est rapidement senti en sécurité auprès de sa bienfaitrice, s’endormant aussitôt dans la couverture bien chaude qui lui était offerte.

Au cours des semaines qui ont suivi, la boule de poils a rapidement gagné en poids et en énergie. Avec le temps, sa personnalité s’est également développée, dévoilant alors un chaton espiègle, joueur et curieux. Afin de socialiser correctement Cocoa Blossom, celui-ci a ensuite été placé chez Asa, une bénévole de l’association qui accueille régulièrement des félins dans le besoin. Elle-même propriétaire de nombreux chats (grands et petits), l’environnement était idéal pour l’apprentissage des règles de notre petit rescapé. Auprès des grands matous, il a compris les limites à ne pas dépasser, et il a trouvé de parfaits partenaires de jeu aux côtés des plus jeunes chats.

Lorsqu’il a été suffisamment grand, Cocoa Blossom a pu être stérilisé. La suite logique aurait été une mise à l’adoption, mais son caractère, ainsi que son pelage blanc et chocolat avaient déjà séduit une famille. La boule de poils n’a donc pas eu à attendre bien longtemps avant de trouver un foyer chaleureux. Depuis, celui qui était il y a quelques semaines encore un pauvre orphelin sur un parking est désormais un chaton choyé et adoré.