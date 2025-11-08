« Elle servait essentiellement de cible d'entraînement », la revanche sur la vie tant attendue d’une chatte visée par une flèche

La cruauté envers les animaux est aussi inexplicable qu'un supportable. Lizzie en a tristement fait les frais quand le propriétaire de l’endroit au sein duquel elle vivait est devenu bourreau. La chatte a été gravement blessée après avoir été visée par une flèche, mais dans son malheur, elle a été repérée par des bienfaiteurs qui ne laisseront plus jamais personne lui faire du mal.

Lizzie est une survivante. Comme d'autres chats, elle avait élu domicile dans un entrepôt de Lexington (Kentucky, États-Unis). Lassé de cohabiter avec les animaux, le propriétaire des lieux a décidé de les chasser avec un arc et des flèches. Une enquête a été menée et la féline blessée, ainsi que ses chatons, ont été découverts par des bienfaiteurs.

Difficile d'imaginer la douleur qu’a pu éprouver Lizzie lorsqu'une flèche a transpercé son petit corps. Selon les éléments de l'enquête transmis par Yahoo News , le fils du propriétaire de l'entrepôt aurait reçu l'ordre de lui tirer dessus et se serait exécuté : « Elle servait essentiellement de cible d'entraînement pour un propriétaire qui a décidé de ne plus laisser les chats sur sa propriété » déclarait Beth Blevins, présidente d’une association de protection animale.

Une survie miraculeuse

Par chance, les organes vitaux de Lizzie n'ont pas été touchés. Elle a été découverte par des agents du contrôle animalier qui avaient reçu des signalements mettant en exergue la maltraitance des chats dans l’entrepôt. Les intervenants ont alors immédiatement pris en charge la féline et l'ont conduite chez un vétérinaire, qui a pu stabiliser son état de santé.

Elle a été retrouvée avec ses chatons, lesquels ont aussi été récupérés et devraient bientôt trouver une famille aimante pour vivre dans les meilleures conditions possibles.

Un ange-gardien

Pendant toute l'enquête et la convalescence de la chatte, une personne gardait un œil bienveillant sur elle. Il s’agissait de Robin Boger, employée de l’entrepôt. Cette dernière a été infiniment touchée par l'histoire de Lizzie : « C'était dur de penser que quelqu'un lui avait infligé ça », confiait-elle avec émotion. Elle a proposé de lui offrir un foyer chaleureux et est officiellement devenue sa propriétaire. Depuis, elle lui offre tout l'amour dont elle a manqué et l'aide à oublier cette sombre période de sa vie.

Les bourreaux du quadrupède ont été inculpés pour « cruauté envers un animal et incitation de cruauté envers un animal ». Ils devront bientôt répondre de leurs actes face à la justice.