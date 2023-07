L'histoire touchante d'une chatte naine dont la propriétaire est déterminée à lui offrir la meilleure vie possible

Malgré sa petite taille et les problèmes de santé liés au nanisme, Fig est une chatte pleine d’entrain et de détermination. Elle peut constamment compter sur l’indéfectible soutien et l’amour sans limite de sa famille et de son frère.

Fig a la taille d’un chaton alors qu’elle est âgée de 18 mois. Le nanisme qui la caractérise s’accompagne de divers troubles, mais elle y fait face courageusement et bénéficie de l’aide de sa propriétaire.

Katie Stocks, 29 ans, est en effet aux petits soins avec la chatte et Dante, le frère de celle-ci. Habitant Bristol en Angleterre, elle les a adoptés en février 2023 auprès de l’association britannique Cats Protection.



figgypuddin_ / Instagram

Fig est venue au monde avec Dante, donc, qui est de taille normale, et leur sœur Melody qui est aussi atteinte de nanisme.



figgypuddin_ / Instagram

« Je ne savais pas que le nanisme existait chez les chats jusqu'à ce que nous prenions, Fig et il n'y a aucune véritable information en ligne à ce sujet », confie Katie Stocks au Daily Mail.

Sur le compte Instagram qui est dédié à Fig et qui est suivi par 171 000 followers, les admirateurs de la chatte disent la trouver « magnifique » et « mignonne ». Nombreux sont ceux qui souhaitent adopter un chat nain, eux aussi. Si Katie Stocks encourage bien évidemment les adoptants à donner leur chance aux animaux à besoins spéciaux, elle insiste sur le fait que ces derniers doivent recevoir une attention et des soins particuliers. Une telle démarche n’est pas à prendre à la légère ; il faut être sûr d’être en mesure de répondre à ces besoins.

Pour faciliter le quotidien de Fig, sa maîtresse a adapté sa maison en y installant des marches et des rampes. Elle doit également lui administrer divers traitements, principalement contre les douleurs générées par ses problèmes articulaires.



figgypuddin_ / Instagram

Le nanisme de Fig apporte, en effet, son lot de contrariétés sur le plan de la santé. Entre hypothyroïdie, absence de rotules et développement insuffisant de la cage thoracique et des hanches, la chatte n’a pas la vie facile. Au plus fort des crises, elle passait d’interminables heures cachées et refusait de venir vers sa maîtresse.

Une chatte pleine de joie de vivre malgré les difficultés

Heureusement, les médicaments atténuent considérablement ces symptômes. Fig se porte mieux, « elle est beaucoup plus heureuse et redevient vraiment joueuse », indique sa propriétaire.

En raison de son nanisme, Fig a également une espérance de vie réduite. D’après les vétérinaires, elle serait de 6 à 8 ans.

Malgré tout, elle fait montre d’une joie de vivre exceptionnelle et met un point d’honneur à essayer de franchir tous les obstacles qui se présentent sur sa route.

figgypuddin_ / Instagram