Elle pensait nourrir un chat errant et découvre qu’il a une maison, voire plusieurs autres dans le quartier

Holly, une bienfaitrice, a récemment rencontré un félin perspicace. Ce dernier a compris que certaines familles de son quartier nourrissaient des chats ou leur propre animal et a ciblé leur maison. Il est alors devenu le visiteur régulier de l’une d’entre elles, mais la propriétaire des lieux a vu clair dans son jeu.

Holly, une internaute américaine, s’occupent de nombreuses boules de poils en tant que famille d’accueil bénévole. Elle les réhabilite et leur trouve une famille par la suite. La femme veille aussi sur les chats errant de son quartier et les nourris pour rendre leur quotidien un peu moins difficile. Elle a cependant remarqué que certains félins, loin d’être dans le besoin, profitaient un peu de sa gentillesse !

Holly travaille conjointement avec un refuge local pour accueillir des chats dans le besoin et aussi participer à des campagnes de stérilisation . En tant que sauveteuse, elle sait à quel point la vie des animaux errants peut être difficile et leur facilite le quotidien en leur offrant de l’eau et à manger chaque jour.

Un invité surprise

Depuis un certain temps, elle voyait revenir un chat au pelage roux chez elle. Ce dernier, de plus en plus confiant à ses côtés, s’est même mis à réclamer de la nourriture en miaulant à sa fenêtre. Toutefois, après une brève enquête, elle a fini par découvrir qu’il avait une autre maison et que le malin faisait même le tour du quartier pour obtenir des repas ici et là : « Je lui ai mis un AirTag qui a révélé qu'il avait probablement un ou 2 propriétaires différents », racontait-elle à Newsweek .

La boule de poils opportuniste utilise alors son minois et sa belle voix pour arriver à ses fins. Pas de chance pour elle, Holly a décidé de ne plus céder à ses caprices : « Ce petit bonhomme orange est un charmeur et un maître manipulateur », plaisantait-elle.

Elle veille cependant sur lui avec bienveillance, car il n’a pas de propriétaire officiel. Elle aimerait qu’il trouve une maison dans laquelle il pourra être en sécurité, car des coyotes s’en prennent souvent aux chats dans les environs et qu’il pourrait aussi se faire renverser par une voiture : « Il est assez amical pour être adopté si quelqu'un dans le comté d'Orange est intéressé », lançait-elle sur TikTok.