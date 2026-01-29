« Elle nous a choisis… », une chatte solitaire attire l’attention d’une femme sur une place animée et se fait une amie pour toujours (vidéo)

Le jour de Noël, une simple promenade sur le marché a conduit Liron Chen Gonen à une rencontre inattendue : une petite chatte solitaire, silencieuse et pleine de douceur, qui allait rapidement voler son cœur.

En flânant sur le marché de sa ville natale le jour de Noël, Liron Chen Gonen ne se doutait pas qu’une rencontre allait bientôt changer sa vie. Pourtant, entre les étals et la foule, une boule de poils calme et silencieuse a immédiatement retenu son attention.

La plus douce des rencontres

Alors que la foule commençait à se disperser sur cette place animée, une petite chatte ne semblait pas être pressée de partir. « Elle était assise tranquillement près d'une poubelle, sans pleurer ni s'approcher des gens », a expliqué Liron à The Dodo. « Juste… présente. »

Liron fut immédiatement touchée par cette boule de poils inconnue. Malgré son apparence de félin errant, sa douceur, son calme et sa manière silencieuse d’observer le monde la frappèrent profondément. Elle appela alors la gentille minette, qui s’approcha brièvement avant de retourner à sa place, continuant à observer silencieusement les passants.

En rentrant chez elle, la jeune femme ne pouvait oublier ce moment. « Je me suis dit que c'était sans doute une chatte errante, que quelqu'un du voisinage s'en occupait peut-être », a-t-elle déclaré. « Pourtant, quelque chose chez elle me hantait. Je n'arrivais pas à m'en détacher complètement. »

© @jolie.torbie / Instagram

De l’inquiétude à l’adoption

Inquiète pour sa nouvelle amie, Liron n'a pu s'empêcher de retourner sur la place pour s’assurer qu’elle était en sécurité. Elle y a interrogé les commerçants et elle a appris que la jeune chatte restait souvent près d’un étal de fruits et d’un restaurant.

Après avoir découvert que sa mère avait été victime d’un accident de voiture dans cet endroit dangereux, Liron a rapidement décidé qu’elle devait ramener la chatonne chez elle.

© @jolie.torbie / Instagram

Elle l’a alors attendue près de la poubelle où elle l'avait aperçue, mais malheureusement, la chatte ne s’est pas montrée. « J’avais vraiment peur de ne plus la retrouver, et ce sentiment ne m’a pas quitté jusqu’à ce que je la voie », se souvient Liron.

En revenant le lendemain avec ses 2 fils, elle ne pouvait en croire ses yeux : « Elle était là, quasiment au même endroit, comme si elle avait attendu », a expliqué Liron. « J’avais moins l’impression de l’avoir sauvée que d’avoir eu l’impression qu’elle nous avait choisis. »

Ravie, Liron a alors pris la chatte dans ses bras et l'a ramenée chez elle. Sa famille l’a accueillie avec amour, lui a offert un panier douillet et un nom : Jolie, un reflet parfait de sa douceur et de la magie que sa présence a apportée dans leur vie.