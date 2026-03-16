« Elle n’aura pas à accoucher dehors dans le froid », une chatte retrouvée en pleine forêt est sauvée à temps pour pouvoir donner naissance à ses petits

Repérée dans une zone où les renards sont nombreux, cette chatte allait bientôt accoucher. Ce sont des promeneurs qui l’ont repérée et ont pris la situation en main en entrant en contact avec une association. Mise en sécurité, la chatte a donné naissance à 3 chatons un peu plus tard.

Il faisait froid lorsque la chatte a été retrouvée. Elle a été mise entre les mains du Stray Cat Club au plus vite, par qui elle a pu être mise au chaud. L’insécurité était derrière la jeune féline, qui, fragilisée, vivait la fin de sa grossesse.

The Stray Cat Club / Instagram

« Quelle que soit son histoire, elle mérite mieux »

Lors de son arrivée dans les locaux de l’association, racontait Love Meow, la chatte nommée Sarsaparilla n’avait pas de puce électronique permettant de l’identifier. Plusieurs messages ont été postés sur les réseaux sociaux, mais ils n’ont rien donné quant à un éventuel propriétaire.

La jeune chatte a été placée dans une famille d’accueil afin de rendre ses dernières semaines de grossesse aussi douces que possible.

The Stray Cat Club / Instagram

La disparition d’un chaton

Quelque temps avant son terme, la chatte a été prise de contractions. Cet épisode a donné lieu à la naissance très prématurée d’un des chatons, malheureusement mort-né. Des examens médicaux avec une échographie ont été menés afin de contrôler la santé des 3 autres chatons. Même si le pronostic des petits à venir était rassurant, Sarsaparilla a été suivie de près. Ses soignants confiaient : « Nous voulons nous assurer que nous pouvons lui apporter, à elle et aux chatons, toute l’aide qu’ils méritent ».

Un soulagement immense

Quelques jours après l’incident, la chatte a donné naissance à 3 magnifiques chatons en parfaite santé. Tout de suite très attachée à ses petits, Sarsaparilla les a nourris, protégés, avec une douceur immense.

Grâce à leur maman attentive, les chatons ont grandi très vite et ont commencé à explorer le monde à leur façon, avec leurs petites pattes encore malhabiles.

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Les bénévoles se réjouissaient de l’évolution du trio en affirmant : « Nous aimons voir ces frères et sœurs s’épanouir après avoir eu la chance d’être nés sous nos soins plutôt que sur un toit, dans un jardin ou dans les bois comme tant d’autres ».

Encore trop petits pour être adoptés, les chatons s’affirment de plus en plus. Leur complicité est un plaisir à observer, en particulier durant leurs longues parties de jeu. La maman quant à elle a été stérilisée et aura l’occasion, une fois ses petits suffisamment autonomes, de voler de ses propres ailes.