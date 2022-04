Un chat rescapé de la guerre en Ukraine trouve refuge chez une infirmière de la Croix Rouge

Orphelin de ses propriétaires à cause de la guerre en Ukraine, Miky le chat sénior a non seulement pu échapper aux bombes, mais il a en plus trouvé une famille en France. Une infirmière de la Croix-Rouge l’a, en effet, adopté.

C’est un nouveau départ pour Miky, chat sénior rescapé de la guerre en Ukraine et qui a tout perdu dans son pays. Après son arrivée en France, il a été adopté par une famille aimante, rapportait ActuStrasbourg.

Le récit poignant de ce félin âgé de 20 ans avait d’abord été livré par la SPA de Strasbourg le 6 avril dernier, avant d’être relayé par la page Facebook « Mes chouchous de la SPA ».



Mes chouchous de la SPA / Facebook

On y apprenait que Miky s’était retrouvé sans famille du jour au lendemain après le drame l’ayant frappé dans la capitale ukrainienne. « Malheureusement ses propriétaires sont décédés sous les bombardements à Kiev », expliquait la SPA bas-rhinoise.

Un chat « meurtri dans l’âme »

L’animal avait réussi à échapper au pire grâce à 2 Ukrainiens qui l’ont amené en France, au terme d’un long et harassant voyage de 3000 kilomètres.

Miky avait alors été confié au refuge strasbourgeois, dont l’équipe essayait de lui apporter autant de réconfort que possible après ces terribles épreuves qu’ont été pour lui la perte de ses humains et l’exil. Le félin était clairement marqué. « Il a perdu tous ses repères et on le sent meurtri dans l'âme », indiquait Mes chouchous de la SPA dans son post accompagnée d’une vidéo le montrant confortablement couché.

Adopté !

Le lendemain de cette publication, ActuStrasbourg a appris une excellente nouvelle au sujet de Miky de la part de Catherine Bronner, employée de la SPA. Cette dernière a, en effet, annoncé le 11 avril que le chat venait d’être adopté.

La nouvelle propriétaire de Miky est une infirmière de la Croix-Rouge « qui travaille dans un centre accueillant des réfugiés ukrainiens », détaille Sophie Rigolet, agent animalier.

Miky pourra finir sa vie paisiblement aux côtés d’une personne qui l’aime et prend bien soin de lui.