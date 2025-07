"Elle l’a jeté parce qu’il avait des puces", une femme est, malgré elle, témoin d’une scène d’abandon cruelle d'un chat et intervient immédiatement

Sharon Carter partage un ranch avec d’autres personnes. Un jour, la directrice de la propriété lui a fait part d’une drôle de situation dont elle a été témoin, soit une dame ayant jeté quelque chose par la portière de sa camionnette. Les 2 femmes sont allées voir ce qu’il en était et ont vite compris qu'il s’agissait d’un abandon.

Pour The Animal Rescue Site, Sharon a précisé les circonstances de cette découverte. Elle a notamment indiqué que la directrice du ranch avait repéré un camion stationné au niveau du terrain voisin : « Une femme en est sortie, a ouvert la portière côté passager et a jeté quelque chose dans les broussailles. Puis elle a pris la fuite », poursuivait-elle.

Un geste cruel

Le témoin s’est alors approché, inquiété par l’attitude douteuse de la femme. C'est alors qu’il a repéré un petit chaton et a appelé Sharon Carter à la rescousse. Comme l’a mentionné cette dernière, l’animal était trop apeuré pour se laisser capturer. Les bienfaitrices ne souhaitaient toutefois pas l’abandonner sur place, d’autant plus qu’il se trouvait dans une zone bondée de coyotes.

Elles l’ont finalement capturé et l’ont accueilli au ranch. La boule de poils, ultérieurement nommée Tosser, est restée vive là-bas et n’a plus eu à craindre pour sa sécurité.

Une confrontation déconcertante

Quelque temps après son sauvetage, les femmes ont voulu comprendre ce qu’il s’était passé ce jour-là. Elles ont appris que la responsable de cet abandon était une femme de ménage qui travaillait à proximité. Cette dernière, qui a d’abord nié les faits, a fini par avouer qu’elle s’était débarrassée du chat, car il avait des puces.

Malgré un signalement auprès des autorités, il n’y a pas eu de poursuites judiciaires dans l’affaire de Tosser. Heureusement, il peut se consoler en sachant qu'il est tombé sur des personnes au grand cœur. Elles lui ont fourni les soins nécessaires et lui ont offert un toit chaleureux plutôt que de lui tourner le dos quand il avait besoin d'aide.