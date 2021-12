Une caméra filme l'acte de bravoure d'un chat chassant un coyote de son jardin

En se rendant compte qu’un coyote s’était invité sur la propriété de sa famille, un chat n’a pas hésité à intervenir pour l’en expulser. L’acte courageux du félin a été filmé, et la vidéo relayée par de nombreux médias.

En règle générale, ce sont les coyotes qui représentent une menace pour les chats et pas l’inverse. Pourtant, un félin appelé Sunny n’a pas eu froid aux yeux lorsqu’il a vu l’un de ces canidés sauvages s’approcher d’un peu trop près de la maison de ses maîtres, comme le raconte Daily Paws.

La scène a eu lieu le 22 octobre 2021 peu avant 22h, à Phoenix dans l’Etat de l’Arizona. Elle a été filmée par le système de vidéosurveillance de la maison de Kelli Koeller, la maîtresse de Sunny. Ce dernier est un ancien chat errant de 5 ans que les Koeller avaient sorti de la rue en l’adoptant.

La vidéo montre le coyote errer tout près de l’habitation, sans se douter que cette dernière était sous bonne garde. Sunny s’est aperçu de l’intrusion et était bien décidé à en chasser l’auteur.

La fuite, seule option pour le coyote face à la détermination du chat

Il a surgi derrière l’intrus en bondissant, prenant ce dernier par surprise. Le coyote n’a eu d’autre choix que de prendre la fuite sans demander son reste, en s’enfonçant dans la végétation.

Le chat, lui, a préféré ne pas donner suite à la poursuite. Il a tenu sa position en faisant le dos rond pour bien faire comprendre à l’indésirable qu’il n’avait pas l’intérêt à retenter sa chance.

Daily Paws rappelle que les coyotes ont tendance à s’approcher des villes lorsque les températures baissent. Ils peuvent alors s’en prendre aux chats domestiques et à d’autres animaux de petite taille. Le média souligne toutefois le fait que ces animaux sauvages se trouvent aussi sur leur habitat naturel, dont les habitations se rapprochent de plus en plus.

