Une chatte qui passait son temps à se cacher dans la rue reçoit l'aide dont elle rêvait et met bas dans un foyer chaleureux

Oriana vivait dans la rue depuis longtemps, jusqu’au jour où elle a rencontré une famille au grand cœur. Grâce à son aide, la chatte a fait ses adieux à l’errance et mis au monde ses chatons en toute sécurité.

Dans la rue, Oriana avait l’habitude de se cacher dans les égouts pour éviter que les enfants ne la poursuivent. Seule, apeurée et affamée, la chatte se débrouillait pour rester en vie. Jusqu’au jour où le destin l’a conduite devant une maison chaleureuse…

Comme le révèle Love Meow, la famille a commencé à lui offrir des repas. « Elle revenait matin et soir pour être nourrie, déclare un membre de l’association Best Friends Felines, puis, elle a commencé à dormir chez elle. »

Les bons samaritains ont remarqué son appétit insatiable et sa nature amicale. Non identifiée, elle n’a jamais été réclamée.

Par la suite, ils l’ont emmenée chez le vétérinaire pour une visite de contrôle. Ses bienfaiteurs ont alors découvert qu’elle attendait un heureux événement.

Oriana a mis au monde 5 chatons

Pour répondre aux besoins spéciaux de la chatte et de ses petits à naître, la famille a contacté Best Friends Felines. Oriana a tout de suite été placée dans un foyer d’accueil.

Heureuse d’être aimée et en sécurité, la future mère s’est montrée très reconnaissante envers ses protecteurs. Elle s’est également très vite adaptée à sa nouvelle vie ! « Oriana est très douce et câline, indique un porte-parole de l’association, elle adore qu’on lui caresse la tête et se blottir contre vous. »

Quelque temps après son arrivée, Oriana a donné naissance à 5 petites boules de poils.

« Elle a décidé de placer ses chatons au milieu de la pièce, là où elle pourrait être au plus près de ses soigneurs, plutôt que de les cacher dans l’un des nids douillets qui avaient été installés, expliquent ses bienfaiteurs, elle doit se sentir assez en sécurité ici. »

Un avenir meilleur

Grâce à ce sauvetage, les 5 chatons femelles peuvent grandir dans des conditions optimales. Leur maman veille constamment sur eux, et leur apporte énormément d’amour au quotidien.

Aujourd’hui, Oriana n’a plus besoin de fuir dans la rue. Elle savoure son petit confort et l’affection de sa famille d’accueil.

