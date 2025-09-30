Elle fait une promesse bouleversante à son chat s'étant senti délaissé avec l'arrivée du bébé (vidéo)

L’arrivée d’un bébé bouleverse souvent le quotidien d’un foyer, y compris celui de ses membres à 4 pattes. Kristin, jeune maman et grande amoureuse des chats, en a fait l’expérience avec l’un de ses compagnons au regard triste. La prise de conscience touchante et le bel élan d’amour qui en a découlé ont profondément ému les internautes.

Kristin, alias “@introvertedcatlady” sur TikTok, est propriétaire de plusieurs chats. L’un d’eux, arborant un beau pelage roux, est particulièrement attachant et affectueux.

La famille s’est récemment agrandie avec la naissance d’un enfant. En se préparant à accueillir son bébé, puis en découvrant la maternité, Kristin a fait de son mieux pour continuer à donner de l’attention à ses amis félins tout en s’occupant du nouveau-né. Ce n’était toutefois pas suffisant, manifestement. Au moins pour l’un des chats, le roux en l’occurrence.



@introvertedcatlady / TikTok

Ce dernier semblait avoir souffert en se sentant délaissé par son humaine. Kristin a fini par s’en rendre compte et a immédiatement été prise de remords. Elle s’est toutefois fait la promesse de rectifier le tir.

“La culpabilité que je ressens de ne pas lui avoir consacré mon énergie au moment où j’étais sur le point de devenir mère me rend malade”, peut-on lire en légende d’une vidéo qu’elle a partagée sur TikTok. La scène que l’on y découvre est extrêmement émouvante ; elle montre le chat dans les bras de sa maîtresse, qui le berce, réconforte, caresse et embrasse avec une grande tendresse.

“C’est aussi mon bébé”

Mise en ligne le 25 juillet 2025 et relayée par Newsweek , la vidéo en question a généré près d’un million de vues sur le réseau social. La voici :

“Après être devenue maman, j’ai commencé à remarquer à quel point il était jaloux et triste, confie Kristin dans la séquence. Je me suis dit que je ferais en sorte de lui donner à nouveau l'attention dont il avait besoin et qu'il méritait, car c'est aussi mon bébé.”

De nombreux internautes émus par ces images ont réagi en commentaires. “Les gens disent ‘ce n’est qu’un chat’, mais vous êtes aussi sa seule mère”, a ainsi écrit god_first_1913!. “Enfin quelqu'un qui fait preuve de décence, a commenté, pour sa part, brain rot. Je vois tellement de gens se débarrasser de leurs animaux de compagnie à la naissance [de leur enfant]”. “Que Dieu vous bénisse de comprendre que votre chat a aussi besoin de sa maman, a réagi jcmullett. Je suis si heureuse de voir que vous faites de votre mieux pour être une maman pour vos 2 bébés. Continuez comme ça, vous avez un excellent instinct !”