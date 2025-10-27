Elle entend de drôles de bruits pendant sa pause déjeuner et découvre un chaton caché dans son moteur (vidéo)

Une femme qui pensait simplement profiter d’un moment de calme dans sa voiture avant de retourner au travail, a eu droit à une drôle de surprise qui se cachait sous son capot. Cette rencontre inattendue a changé la vie du petit quadrupède s’était faufilé dans le moteur.

La famille de Heather Silvis, alias “@h.e.a.t.h.e.r.88” sur TikTok, s’est agrandie depuis peu avec l’arrivée d’un adorable chaton répondant désormais au nom de Tater Tot. Elle a raconté sa rencontre avec cette petite créature dans plusieurs vidéos postées sur le réseau social, devenues virales et relayées par The Dodo .

Récemment, Heather Silvis profitait de sa pause déjeuner dans sa voiture et écoutait la radio, quand elle s’est mise à entendre des bruits étranges. Elle a d’abord pris ces derniers pour un remix de chanson - “ce qui est absolument absurde maintenant que j'y pense”, dit-elle - avant de comprendre qu’il s’agissait de miaulements. Elle est descendue de son véhicule pour en faire le tour et regarder en dessous, mais n’a rien trouvé. Elle a également fait le tour du parking, sans plus de succès. Elle a fini par réaliser que les cris de détresse provenaient des entrailles de sa voiture.

Peu après, son patron l’a rejointe, et ils ont soulevé le capot. Il ont effectivement découvert un chaton noir terrifié dans le compartimenet moteur.

La nouvelle vie de Tater Tot

Malgré la peur et la résistance du petit félin, ils ont réussi à le rattraper et à le faire sortir. Heather Silvis l’a emmené chez elle pour le mettre en sécurité, dans une pièce à part pour le séparer de ses autres animaux de compagnie, puis est retournée au travail.



@h.e.a.t.h.e.r.88 / TikTok

La famille est tombée sous le charme de Tater Tot et a décidé de le garder. Le chaton est en pleine forme, heureux et possède un caractère déjà bien affirmé.

“Il passe ses journées à terroriser notre chat grincheux de 10 ans, à intimider notre Akita de 52 kilos et à utiliser les jeans comme griffoirs”, dit sa nouvelle propriétaire, qui est venue grossir les rangs des bénéficiaires du fameux “système universel de distribution de chats”.

