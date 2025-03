Elle emmène son chat chez le vétérinaire pour un simple contrôle et découvre qu'il a subi une opération chirurgicale à la place d’un autre

À la fin de l’année 2024, Ivy a été emmenée chez le vétérinaire pour un simple examen de contrôle. Malheureusement, lorsqu’elle est sortie de l’hôpital, elle n’était plus la même chatte. Le personnel a commis l’imparable en l’opérant, car il a échangé son dossier avec celui d’un autre chat. Une erreur qui ne passe pas pour la propriétaire de l’animal.

La vie d’Ivy, une chatte calico, a basculé le 1er octobre 2024 après un passage chez le vétérinaire. Autrefois en bonne santé et dynamique, elle est sortie de la clinique avec des douleurs et une perte considérable de sa mobilité. La raison : l’équipe vétérinaire a échangé son dossier avec celui d’un chat blessé. À ce jour encore, sa maîtresse, Heidi Murphy ne comprend pas qu’un tel drame ait pu arriver.

La femme ne reconnait plus son amie féline depuis que celle-ci a été opérée. Ivy, qui était une chatte joviale et énergique selon sa propriétaire, a du mal à bouger : « Elle ne peut plus courir, sauter ou grimper comme avant. Autrefois, elle sautait directement dans mes bras, mais maintenant, elle peut à peine monter sur une chaise », partageait Heidi dans un témoignage rapporté par Yahoo News.

Heidi Murphy / Facebook

Une erreur coûteuse

La tragique histoire d’Ivy a commencé lorsqu’elle a été déposée dans une clinique vétérinaire de Londres (Royaume-Uni). Elle devait subir un examen cardiaque dans un autre établissement, puis être restituée à sa propriétaire une fois l’intervention terminée. Ivy a donc été transportée vers le centre de soins pour son électrocardiogramme, et c’est à cet instant que les choses se sont mal passées.

Selon les informations rapportées par Ivy, le transporteur chargé de la féline aurait mélangé les documents des animaux. La femelle a été confondue avec un chat devant subir une intervention chirurgicale de la hanche. Le vétérinaire qui l’a examiné a bien vu que le corps de la chatte n’était pas le même que celui sur la radiographie, mais n’a pas plus investigué que cela. Ivy est donc passée sur la table d’opération pour une blessure qu’elle n’avait pas.

Une irresponsabilité impardonnable

Aucun membre du personnel ne s’est rendu compte de la situation. Quand Heidi a appris par téléphone qu’Ivy a été opérée et que tout s’était bien passé, elle n’a d’abord pas compris. Puis, au fil de la discussion, l’erreur des vétérinaires est devenue évidente. Désormais, Ivy n’a plus la même condition physique ni le même entrain qu’auparavant, car elle est limitée dans ses mouvements.

Heidi est très peinée de voir sa chatte ainsi, mais la soutiendra quoi qu’il en soit. Le centre lui a proposé de financer sa rééducation pour l’aider à guérir, mais uniquement si celle-ci se fait dans ses locaux. Une proposition inenvisageable pour Heidi qui a totalement perdu confiance en l’équipe. Elle recherche le moyen d’obtenir gain de cause et, en attendant, fait son possible pour qu’Ivy ait les meilleures conditions de vie possibles.