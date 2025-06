Elle aperçoit un chat sur l’autoroute et comprend qu’il avait une famille autrefois en voyant son comportement

Caitlin pensait rentrer chez elle comme à son habitude après sa journée de travail, mais sa routine a été brisée lorsqu’elle a repéré un chat en détresse sur la route. Elle a décidé de lui venir en aide et, après l’avoir secouru, a découvert qu’il était friand d’amour et d’affection. Cela laissait penser qu’il avait eu une famille par le passé.

Dans la vie de tous les jours, Caitlin est enseignante. Elle est également bénévole pour le refuge Little Wanderers NYC, comme l’a mentionné Love Meow. Alors, quand elle a croisé le chemin d’un chat en détresse en rentrant du travail, son grand cœur l’a poussée à lui prêter main forte. La boule de poils s’est montrée infiniment reconnaissante en retour.

Caitlin l’a repérée en train de marcher dangereusement sur l’autoroute et s’est tout de suite inquiétée pour elle. Prenant son courage à 2 mains, elle a ralenti et a demandé aux automobilistes de faire de même afin qu’elle puisse mettre l’animal en sécurité. Elle est parvenue à le faire grimper dans sa voiture, soulagée.

Un comportement amical

La rescapée était une femelle ultérieurement nommée Hendricks et qui semblait infiniment reconnaissante d’avoir été sauvée. Une fois remise de ses émotions, la chatte a montré des signes d’affection envers sa sauveteuse. Elle a grimpé sur ses genoux comme si elle la connaissait depuis toujours et était en grande confiance avec elle.

En la voyant agir ainsi et réclamer des caresses, Caitlin a supposé qu’elle avait autrefois vécu au sein d’une famille. Hendricks s’est peut-être perdue, ou a pu être abandonnée. Elle ne pouvait plus compter sur ses anciens maîtres, mais le temps de la solitude était tout de même révolu pour elle. En effet, sa bienfaitrice ne comptait pas l’abandonner !

Elle a pris contact avec son organisme de sauvetage, le Little Wanderers NYC, dans le but de lui trouver une place en refuge, ou mieux encore, une famille d’accueil. Cette seconde option a été possible quand des bienfaiteurs se sont portés volontaires pour lui ouvrir leur porte. Hendricks s’est bien installée dans sa maison provisoire et ne manque de rien depuis. Une fois prête, elle cherchera sa famille pour la vie avec laquelle elle pourra couler des jours heureux.