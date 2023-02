Effrayé par un feu d'artifice, un chat en fugue reste désespérément introuvable pendant 7 mois

Depuis la nuit du 4 juillet, jour de fête nationale aux Etats-Unis, les propriétaires d’un Bengal appelé Leopold ne cessaient de le chercher. Le chat avait pris peur à cause d’un feu d’artifice et s’était échappé de la maison des parents de son propriétaire. Des bénévoles se sont mobilisés pour tenter de le retrouver, dont une habitante locale s’étant investie corps et âme dans cette mission.

Un chat a été retrouvé et restitué à sa famille 7 mois après s’être enfui à cause d’un feu d’artifice, rapporte Dakota News Now ce vendredi 3 février.

Leopold, chat de race Bengal, était à Sioux Falls dans le Dakota du Sud le 4 juillet 2022. Le félin et sa famille rendaient visite aux parents de Rob Dirks, son propriétaire. Ils avaient fait le voyage de près de 300 kilomètres depuis Council Bluffs dans l’Iowa voisin.



On commémorait la Déclaration d'indépendance ce jour-là, et des feux d’artifice avaient donc été tirés, comme un peu partout dans le pays. De tels spectacles sont un plaisir pour les yeux des humains, mais malheureusement aussi de moments de terreur pour bon nombre de chats et de chiens.

Rob Dirks avait décidé de placer ses animaux de compagnie dans le garage de ses parents, pensant les protéger. Une précaution qui n’avait toutefois pas suffi à empêcher Leopold de s’échapper de la maison.

Dès qu’ils s’étaient aperçus de la disparition du chat, Rob Dirks et ses proches s’étaient lancés à sa recherche. Ils avaient pris quelques jours de congé supplémentaires pour poursuivre leur quête, mais le Bengal restait désespérément introuvable.

Kay Janssen Grein faisait partie des bénévoles locaux s’étant mobilisés pour essayer de localiser l’animal. Elle explique à Dakota News Now avoir contacté les administrateurs d’une page Facebook consacrée aux animaux disparus. Ils lui ont indiqué la marche à suivre pour fabriquer un abri pour chat bien isolé, notamment en le garnissant de paille au lieu de couvertures pour une meilleur protection contre l’humidité et le froid.

Elle a surveillé l’abri et ses environs pendant quelques jours, mais Leopold n’apparaissait toujours pas. Kay Janssen Grein et d’autres volontaires ont alors récemment changé d’approche et opté pour une cage piège. Ils ont fait chou blanc la première nuit, mais la 2e a été la bonne ; le chat s’y est finalement laissé enfermer.



« C'est incroyable qu'il ait survécu »

« Je l'ai emmené chez le vétérinaire à 1 heure du matin pour faire scanner la puce afin m’assurer d’avoir le bon propriétaire », raconte-t-elle. L’identification du Bengal a confirmé qu’il s’agissait bien de Leopold.

« C'est incroyable qu'il ait survécu pendant 7 mois tout seul dans la nature », confie Rob Dirks qui a savouré les retrouvailles avec son ami à 4 pattes le mercredi 1er février. Il ajoute qu’il y avait eu 3 grands blizzards dans la région depuis le départ de Leopold et que la famille craignait le pire pour lui. Le chat est de retour à la maison et a tout le temps de se remettre de sa longue escapade.