Marlee, la patiente la plus âgée d’une clinique vétérinaire, souffle sur sa 21eme bougie

Depuis près de 10 ans, le personnel du centre vétérinaire de Corfe Mullen (Angleterre), s’occupe d’une boule de poils un peu spéciale. Il s’agit de Marlee, une chatte au pelage bicolore, qui a célébré son 21eme anniversaire au milieu du mois de février. Un âge admirable pour cette douce féline.

Marlee fait l’unanimité auprès des vétérinaires. Non seulement elle vient régulièrement depuis très longtemps, mais elle est aussi très amicale envers le personnel : « C'est une chatte adorable et tout le monde aime la voir lorsqu'elle vient pour un traitement ou un contrôle de santé », partageait Abbi Appleton dans un témoignage rapporté par le Daily Echo.

Hillside Veterinary Centre / Facebook

Elle aime la vie

Abbi, comme ses collègues, est surprise par l’âge avancé du quadrupède, d’une part parce que les chats domestiques vivent en moyenne 14 ans malgré de grosses disparités. D’autre part, Marlee a beaucoup de soucis médicaux liés à l’âge, mais n’en a pas encore fini avec la vie : « Elle souffre de problèmes de santé liés à l'âge, d'arthrite et de maladie rénale, qui sont fréquents chez les chats âgés. Cependant, comme son propriétaire l'amène régulièrement chez le vétérinaire pour des contrôles, ces problèmes ont été détectés très tôt ».

C’est avec fierté que les membres du personnel ont célébré ce bel anniversaire et posé aux côtés de la chatte devant la caméra. La féline a d’ailleurs eu le droit à d’appétissants gâteaux offerts pour l’occasion et des bougies.

A lire aussi : En achetant une maison, une femme sauve une chatte errante sur le point de mettre bas et lui offre une nouvelle vie (vidéo)

De son côté, la propriétaire de la chatte est heureuse de pouvoir compter sur une équipe vétérinaire si dévouée et attentionnée : « Les vétérinaires et les infirmières sont très doués pour partager des conseils et des astuces qui aident à garder Marlee heureuse », déclarait-elle. Peut-être atteindra-t-elle un jour le record de Flossie !