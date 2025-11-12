Échappant aux tentatives de secours depuis des mois, cette chatte errante et enceinte finit par accepter l’aide des humains (vidéo)

Dans la population des chats errants, les femelles sont probablement les plus malheureuses. Non stérilisées, elles sont “condamnées” à enchaîner les portées dans un cycle sans fin. C’est ce qui aurait pu arriver à Carolina-wren, une chatte tuxedo sans foyer. Heureusement pour elle, la détermination de bénévoles va changer sa vie.

Ces derniers mois, les bénévoles de l’association The Stray Cat Club située à Londres (Angleterre) ont dû faire preuve de patience et d’une grande détermination. L’objet de leur quête ? Carolina-wren, une chatte errante tuxedo qui a systématiquement échappé à leurs tentatives d’approches.

Sans foyer et non stérilisée, la boule de poils avait déjà mis au monde une portée de 3 chatons dans un jardin. L’un des bénévoles raconte à Love Meow : “Nous avons réussi à attraper tout le monde sauf elle, puis elle a disparu pendant des semaines”. Cela n’a pourtant pas émoussé la volonté des bons samaritains de venir en aide à la pauvre bête.

Et puis, un jour, Carolina-wren est réapparue. Elle n’était cependant pas seule. En effet, dans son ventre grandissait une nouvelle portée . Néanmoins, la chatte errante semblait avoir changé d’avis quant à l’aide que les humains pouvaient lui apporter. C’est ainsi, qu’elle a enfin pu être prise en charge dans une famille d’accueil. Si, au début, elle se montrait irritable, grognon et effrayée, elle a fini par se calmer avec le temps. L’accès à un toit et de la nourriture semblent même avoir eu raison des craintes de Carolina-wren, celle-ci n’hésitant plus à se mettre sur le dos pour exhiber son ventre rebondi en quête de caresses.

A lire aussi : Un homme de 93 ans fait perdurer le rituel touchant qu’il avait avec sa défunte épouse et leur chat (vidéo)

Lorsque la future maman a commencé à explorer son nid douillet et que les mouvements de son ventre se sont intensifiés, ses maîtres d’accueil ont su que la mise-bas était proche . Ainsi, après 12 heures de travail, 5 adorables petits félins en bonne santé ont vu le jour.

Depuis, tout ce petit monde grandit sous la surveillance attentive de leurs humains d’accueil. Maman protectrice, Carolina-wren se montre encore hésitante face à l’aide qu’on souhaite lui apporter. Elle finit cependant par l’accepter, consciente qu’on ne lui veut que du bien.