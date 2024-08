Une chatte errante soupçonnée d'être à nouveau enceinte subit une échographie qui révèle tout autre chose

Prada est une chatte débrouillarde, mais aussi très gourmande. Errante, elle avait déjà connu plusieurs grossesses par le passé et ses bienfaiteurs étaient persuadés qu’elle attendait une nouvelle fois des chatons en constatant son ventre était devenu bien rond. Soucieux de son bien-être et de celui de ses petits à naître, ils se sont empressés de l’emmener chez le vétérinaire pour effectuer une échographie.

L’équipe d’Adoption Chats Sans Abri, une association basée dans la ville de Québec, a partagé une anecdote drôle et surprenante avec The Dodo, avec une chatte errante comme protagoniste.

Cette dernière est une torbie (tabby et écaille de tortue / calico) répondant au nom de Prada et qui était nourrie par une habitante depuis un certain temps. Cette personne avait récemment constaté la féline avait pris du poids et que son ventre gagnait en volume.



Adoption Chats Sans Abri / Facebook

Sa bienfaitrice était convaincue qu’elle était enceinte. Elle était d’autant plus confortée dans cette idée que Prada n’était pas stérilisée et qu’elle avait déjà eu plusieurs portées par le passé.

« Prada est une chatte qui vivait dehors et avait eu des grossesses répétées, explique, en effet, Émilie Lafleur, coordinatrice au refuge québécois, à The Dodo. Une dame la nourrissait depuis longtemps et nous l'a confiée en voyant qu'elle avait un gros ventre. »

Les bénévoles d’Adoption Chats Sans Abri ont réagi rapidement après avoir été contactés par la bonne samaritaine. Ils voulaient bien évidemment s’assurer que la grossesse de Prada se déroulait sans accroc et que ses futurs chatons ne risquaient rien. Ils l’ont donc emmenée en clinique vétérinaire pour lui faire passer une échographie.



Adoption Chats Sans Abri / Facebook

Pas enceinte, mais « potelée »

Le résultat de l’examen les a stupéfaits ; il a effectivement révélé que la chatte n’était pas du tout gestante. Elle « était en réalité simplement potelée », indique Émilie Lafleur.

L’équipe de l’association et le vétérinaire s’en sont amusés, mais ils ont aussi et surtout été soulagés d’apprendre que la minette n’allait pas subir la fatigue de la grossesse une fois de plus. Ce ne sera d’ailleurs plus jamais le cas, puisqu’elle a été stérilisée dans la foulée.

A lire aussi : Les premiers pas d'un chaton paralysé venant de recevoir son chariot offrent un grand moment d'émotion (vidéo)



Adoption Chats Sans Abri / Facebook

A présent, elle attend de commencer sa nouvelle vie. « Prada est une petite dame timide, mais tellement affectueuse et adorable. Elle est actuellement à la recherche de sa famille pour toujours », conclut Émilie Lafleur. Une famille qui veillera évidemment à ce qu’elle continue de perdre du poids, car il en va de sa bonne santé.