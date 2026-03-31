Donner du lait de vache à un chat adulte : les véritables conséquences physiologiques

Donner du lait de vache à un chat adulte peut sembler naturel, mais est-ce vraiment bon pour lui ? Si cela peut paraître inoffensif, en réalité, boire du lait peut perturber sa digestion. Le lactose est en effet souvent mal toléré chez les félins adultes, et cela peut leur causer des désagréments. On vous explique pourquoi.

Dans l’imaginaire collectif, on associe souvent le chat à un bon bol de lait. Pourtant, bien que le lait soit essentiel pour les chatons, une fois adultes, il n'a plus aucun véritable intérêt pour leur alimentation. En fait, le lait de vache peut même devenir problématique pour un félin adulte.

Le lait de vache : un faux ami pour les chats adultes

La majorité des chats adultes ne digèrent pas bien le lactose, le sucre présent dans le lait. Cela s'explique par le fait que, comme beaucoup d'animaux, nos amis à moustaches perdent leur capacité à produire de la lactase (l'enzyme qui dégrade le lactose) après le sevrage. Cette intolérance au lactose peut entraîner divers troubles digestifs : diarrhée liquide, vomissements, ballonnements, voire douleurs abdominales. Certains chats manifestent ces symptômes de manière légère, surtout si le lait est donné de façon occasionnelle, tandis que d’autres peuvent souffrir de manière plus sévère.

Il est aussi important de distinguer l’intolérance au lactose de l’allergie aux protéines de lait, qui peut provoquer des démangeaisons et des rougeurs en plus des troubles digestifs. Pour vérifier si le lait pose problème à votre petit compagnon, il suffit de lui en donner une petite quantité et d'observer sa réaction. Si des symptômes apparaissent, mieux vaut éviter de lui en donner.

Éventuellement une gourmandise de temps en temps

Le lait de vache peut être une petite gourmandise pour certains chats, mais il ne doit pas devenir un aliment de base. Bien que tous les chats n’aiment pas le lait, certains en raffolent, et dans ce cas, un petit plaisir de temps en temps ne fait pas de mal (à condition bien sûr que votre minou ne présente pas d’intolérance ou d’allergie au lactose).

Si votre petit compagnon le tolère bien, il peut ainsi boire ponctuellement sans problème une petite quantité de lait (environ 10 ml par kilo de poids corporel). À noter que pour les chats intolérants au lactose, il existe des alternatives comme le lait sans lactose spécialement conçu pour les minous (aussi à consommer avec modération !).

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Rappelons enfin que le lait ne remplace pas une alimentation équilibrée et que l’eau reste la meilleure boisson pour un chat adulte. Il faut également garder en tête qu’un lait donné en excès peut causer des troubles digestifs et n’apporte aucun réel bénéfice pour la santé de votre petit moustachu. En bref, vous pouvez offrir à votre chat du lait en tant que friandise occasionnelle, sans oublier qu’une alimentation carnée et une hydratation adéquate sont ses véritables besoins !