Disparu il y a 2 ans et recueilli par une dame bienveillante, un chat retrouve sa famille grâce à sa puce

Crookshaw manquait terriblement à sa famille depuis sa disparition en mai 2019. Ce que ses propriétaires ignoraient, c’est que ce chat était entre de bonnes mains et avait même déménagé à 2 reprises.

Ce mercredi 17 février, d’émouvantes retrouvailles ont eu lieu entre un chat disparu 21 mois auparavant et sa famille, comme le rapporte The North Platte Telegraph.

Un jour de mai 2019, Crookshaw était sorti de la maison de ses maîtres à Northglenn, dans l’Etat de Colorado, pour ne plus réapparaître. Ses propriétaires l’avaient cherché partout, mais sans résultat. Le félin s’était introduit dans la propriété d’une dame qui, croyant bien faire et pensant avoir affaire à un animal errant, l’avait recueilli et pris soin de lui.

Peu après, elle a déménagé une première fois, quittant le Colorado pour s’installer avec le chat à North Platte, dans l’Etat voisin du Nebraska. Un an et demi plus tard, elle a été contrainte de déménager une seconde fois dans la même ville. Malheureusement, elle ne pouvait pas garder Crookshaw, car dans son nouveau logement, les animaux étaient interdits.

Elle a alors fait appel à Sami Erickson, un bénévole menant un programme de « capture-stérilisation-retour-maintien » des chats errants. L’homme a pris Crookshaw en charge et prévoyait de le placer en refuge, mais il devait d’abord l’emmener chez le vétérinaire pour le faire examiner.

La puce de Crookshaw a parlé !

Mercredi matin, Sami Erickson et le chat se sont donc rendus à la clinique Tender Hearts Veterinary Center de North Platte. C’est là qu’on a découvert que Crookshaw avait une puce d’identification et une famille qui le cherchait.

Le bénévole l’a annoncé à la dame qui avait recueilli le chat ; elle était ravie d’apprendre qu’il allait retrouver les siens. Elle s’est toutefois aussi sentie coupable de l’avoir gardé alors qu’il avait des propriétaires.

Les maîtres de Crookshaw, eux, étaient aux anges quand ils ont su qu’on l’avait retrouvé sain et sauf. Ils l’ont récupéré le jour-même et il a repris sa place à la maison.