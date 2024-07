Disparu depuis plusieurs jours, un chat à 3 pattes miaule devant la bonne porte pour trouver de l’aide (vidéo)

Mike Spal et son Berger Allemand Buddy habitent à Niagara Falls (Canada) et ont l’habitude de partager des vidéos sur TikTok pour « faire sourire les gens du monde entier ». Si le toutou de Mike est souvent le protagoniste de ces publications, cela n’a pas été le cas dans une vidéo postée le 9 juillet 2024 qui a beaucoup touchée les internautes. Cette fois, Mike a voulu raconter l’histoire d’un gentil chat à 3 pattes qui avait besoin d'aide pour retrouver sa famille.

De vaines recherches

Dans cette vidéo relayée par Parade Pets, on comprend rapidement que les enfants filmés par Mike à l’extérieur de sa maison sont en train de chercher quelque chose. En réalité, ils essayaient de retrouver leur chat à 3 pattes bien-aimé qui avait disparu, à ce moment-là, depuis 4 jours.

« J'étais là et j'ai dit que je serais plus qu'heureux d'aider, et une équipe de recherche a été organisée […] avec près de 100 personnes qui aideraient à retrouver leur chat », a expliqué Mike.

L’homme s’est toutefois bien gardé de dire aux jeunes maîtres du minou qu’il avait peu d’espoir pour leur ami à 4 pattes. En effet, depuis 20 ans qu’il habite le quartier, aucun chat disparu n'avait été malheureusement retrouvé vivant…

Un improbable visiteur du soir

La suite de la vidéo montre les images capturées par la caméra extérieure de Mike, 2 heures plus tard, vers 22h30. Alors que l’homme regardait tranquillement la télévision, un chat noir et blanc inconnu a commencé à monter lentement les marches de son porche. Pour Mike, il était inconcevable qu’il s’agisse du félin perdu par les enfants. « Ils habitent à environ 4 pâtés de maisons, et même pas dans la même rue », a-t-il d’ailleurs précisé dans le texte de la vidéo.

Le chat inconnu restait pourtant à fixer la porte de Mike, avant de commencer à miauler. Intrigué, l’homme s’est donc approché avec précaution pour réaliser qu’il s’agissait bien du minou à 3 pattes porté disparu !

Après plusieurs tentatives infructueuses, Mike a finalement réussi à suffisamment gagner la confiance du petit fugueur pour l’attraper. Il a tout de suite contacté sa famille qui a retrouvé sa boule de poils avec beaucoup d’émotion.

« Vous n'allez pas croire cette histoire », avait prévenu Mike dans sa vidéo « C'est une intervention divine. » Intervention divine ou non, ce chat blanc et noir peut remercier son instinct de l’avoir fait miauler devant la bonne porte !