Disparu depuis 7 mois, ce chat est retrouvé par miracle au milieu de 92 animaux sauvés d’une situation d’accumulation (vidéo)

Après 7 mois de recherches, Linh Nguyen pensait ne jamais revoir son chat Patchy. Mais un sauvetage de grande ampleur en Floride lui a réservé une incroyable surprise : son compagnon à moustaches faisait partie des animaux retrouvés dans une maison où 92 chats et chiens ont été secourus.

Linh Nguyen n’y croyait plus, mais le miracle est arrivé : cette habitante de Stuart, en Floride (États-Unis), a retrouvé son chat disparu après l’avoir cru perdu à jamais. Le petit félin nommé Patchy faisait partie des près de 100 animaux sauvés lors d’une intervention pour une situation présumée d’accumulation.

« C'est comme un enfant pour moi »

Après 7 mois de recherches, Linh Nguyen a retrouvé son chat Patchy, disparu depuis janvier. Le félin faisait partie des 80 chats et 12 chiens sauvés de la maison d’une factrice de 77 ans.

Très émue, Linh a confié à CBS12 : « J'ai l'impression d'avoir retrouvé un membre de ma famille. C'est comme un enfant pour moi. » Elle ajoute : « 7 mois. J'avais perdu tout espoir. Je ne pensais pas le revoir un jour. »

© CBS12

Elle raconte avoir eu un pressentiment en découvrant l’histoire du sauvetage : « J'ai demandé un miracle et c'en est un pour moi et ma famille. »

Comme dans de nombreuses autres histoires, ces heureuses retrouvailles ont été possibles grâce à la micropuce d’identification du minou.

Un incroyable sauvetage

Patchy est l’un des rescapés d’un sauvetage de grande ampleur qui a permis de sortir ces dizaines de boules de poils d’une situation alarmante. Elles ont en effet été retrouvées dans une chaleur de plus de 38 degrés, sans eau ni nourriture suffisantes, et dans un environnement insalubre, sans ventilation. Le shérif du comté de Martin, John Budensiek, parle même de « véritable enfer ».

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© Martin County Sheriff's Office / Facebook

Selon les autorités, plusieurs chats détenus par cette factrice n’étaient pas des animaux errants, mais bien des compagnons recherchés par leurs familles.

Pour la plupart, « ce sont des chats domestiques, affectueux et habitués à recevoir beaucoup d'attention. Il semblerait que, lors de sa tournée de distribution du courrier, elle repérait les chats errants – pas des chats errants, mais des chats en liberté – et revenait avec des cages, les attrapait et les ramenait chez elle. Elle nous a confié qu'elle pensait rendre service à la nature en recueillant ces chats », a expliqué le shérif Budensiek à propos de la septuagénaire qui devrait bénéficier d’un programme d’aide psychologique.

© Martin County Sheriff's Office / Facebook

Grâce aux micropuces d’identification, 5 animaux ont déjà pu retrouver leur famille, même si plusieurs propriétaires ont aussi connu la déception de repartir sans leur compagnon. Pris en charge par la Humane Society of the Treasure Coast, les petits rescapés reçoivent désormais des soins avant de pouvoir être proposés à l’adoption pour ceux qui ne pourront pas retrouver leur propriétaire d’origine. « Nous allons nous concentrer sur le fait d'offrir à ces animaux un nouveau départ », a déclaré Lori Tucker, directrice des opérations du refuge. « Une nouvelle chance de vivre heureux. »