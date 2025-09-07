Disparu après une tempête, un chat d'intérieur retourne auprès des siens grâce aux bénévoles ayant scanné sa puce

Les bénévoles d’un refuge de l’Oregon ne s’attendaient certainement pas à assister à des retrouvailles émouvantes. Ce qu’ils pensaient être une admission classique de chats abandonnés a finalement permis de réunir un félin disparu depuis des mois avec son propriétaire, grâce à un simple geste souvent négligé : l’identification par puce électronique.

Récemment, un homme s’est présenté au refuge de la Rogue Valley Humane Society, situé à Grants Pass dans l’Etat de l’Oregon (Etats-Unis). Il venait y déposer 2 chats dont il avait essayé de prendre soin avant de réaliser que son mode de vie n’était pas en adéquation avec leurs besoins.

L’intéressé vivait, en effet, dans une chambre d’hôtel. Il avait recueilli les félins après le décès de leur ancien détenteur, qui était une personne âgée. L’homme avait fait de son mieux, mais s’était dit qu’il valait mieux les confier à une association de protection animale.

Comme lors de chaque admission, le personnel de la structure d’accueil a passé les chats au lecteur de puce d’identification. Il s’est avéré que l’un d’eux en portrait bien une et que sa famille le recherchait désespérément depuis de longs mois, d’après la directrice du refuge, Margaret Varner.

L’équipe a composé le numéro de téléphone obtenu grâce à la puce. Une dame a décroché et a expliqué à ses interlocuteurs que le chat, appelé Lazlo, appartenait à son ex-mari. Elle leur a fourni les coordonnées de ce dernier.

Des retrouvailles inespérées

Quand ils l’ont appelé pour lui annoncer la nouvelle, le propriétaire de Lazlo n’en a pas cru ses oreilles et n’a pas caché son émotion. Il pensait ne plus jamais revoir son ami au pelage tuxedo.



Rogue Valley Humane Society / Facebook

Lazlo s’était, en effet, volatilisé plus de 6 mois plus tôt, à la suite d’une violente tempête. Alors qu’il était plutôt un chat d’intérieur, l’animal s’était retrouvé dehors, livré à lui-même.

Le matou a été emmené chez le vétérinaire. Il a été soigné pour une petite blessure au cou et s’est vu administrer un antibiotique. Son état de santé ne suscite aucune inquiétude.

Il continue de se remettre et de retrouver ses repères après son retour à la maison. Son propriétaire raconte qu’il a dormi sur ses genoux lorsqu’il est revenu chez lui.