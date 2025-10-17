  1. Woopets
  Devenue une petite célébrité, une « tante amoureuse des chiens » vit entourée de 28 Golden Retrievers qu'elle élève avec passion (vidéo)

Devenue une petite célébrité, une « tante amoureuse des chiens » vit entourée de 28 Golden Retrievers qu’elle élève avec passion (vidéo)


dans la catégorie Emotion

Habitants et touristes de Bangalore, en Inde, ne peuvent passer à côté de la dame aux 28 Golden Retriever ! Très fière de ses toutous, la femme prend grand soin d’eux et aime se balader à leurs côtés dans les rues de son quartier. Elle est devenue célèbre sur les réseaux sociaux grâce à sa grande famille.

Illustration : "Devenue une petite célébrité, une « tante amoureuse des chiens » vit entourée de 28 Golden Retrievers qu’elle élève avec passion (vidéo)"
© @xploreraa / Instagram

Si vous êtes de passage à Bangalore, et que vous croisez une dame âgée entourée de Golden Retrievers au pelage beige, alors vous avez certainement eu la chance de tomber sur la « tante amoureuse des chiens » ! Cette femme vit avec près de 30 toutous qui ont fait sa renommée à travers le monde entier.

Dans sa ville, on ne la présente plus. La femme âgée sort fréquemment avec sa meute pour des promenades version XXL. D’après les informations rapportées par l’Indian Express, elle serait propriétaire de 28 chiens au total, ce qui lui a valu le surnom de « tante amoureuse des chiens » au sein de sa communauté.

Illustration de l'article : Devenue une petite célébrité, une « tante amoureuse des chiens » vit entourée de 28 Golden Retrievers qu’elle élève avec passion (vidéo)

@xploreraa / Instagram

Des chiens en bonne santé

La femme est récemment devenue célèbre sur les réseaux sociaux après qu’une vidéo d’elle a circulé. Sur le clip, posté par @xploreraa, les internautes la découvrent entourée d’une partie de ses quadrupèdes. Lesquels se ressemblent tous et sont en bonne santé, d’après les témoignages.

En effet, si la personne à l’origine de la publication a eu le privilège de la rencontrer, elle n’est pas la seule. Des internautes se sont manifestés dans la section des commentaires pour raconter leur rencontre avec la bienfaitrice : « J'ai vu cette dame avec ses bébés à fourrure. Ils étaient très bien dressés et extrêmement adorables », assurait une personne. Une autre a témoigné en assurant que la dame avait un véhicule customisé à l’effigie des toutous.

A lire aussi : Atteinte d’un léger handicap physique, cette petite chatte peine à trouver une famille mais peut heureusement compter sur sa maman d’accueil

D’après les informations collectées sur les réseaux sociaux, il semblerait que les toutous de l’Indienne soient proposés à l’adoption : « J’ai récupéré 4 des plus belles âmes venant d’elle il y a 8 ans et demi. Ils ont apporté de la joie et de l'amour à des centaines d'enfants, ainsi qu’à moi personnellement. Content de voir que la famille des filles se porte bien », témoignait un utilisateur de la plateforme.

La « tante amoureuse des chiens » est définitivement une personnalité emblématique de Bangalore !

