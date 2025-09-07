Devant la caméra, une chatte passe de petite boule de poils blanche à une majestueuse Ragdoll aux couleurs fascinantes (vidéo)

En tant qu’amoureux des félins, nous nous accordons à dire que tous les chats sont beaux à leur façon. Il faut aussi reconnaître que certains se démarquent grâce à leurs caractéristiques, comme des yeux aux coloris envoûtants, ou encore, un pelage radieux. Ruby fait partie de cette dernière catégorie.

Il y a quelques jours, sur la plateforme sociale TikTok, tous les regards se sont tournés vers Ruby. Cette chatte porte très bien son nom, car elle est un véritable bijou ! Depuis qu’elle est petite, elle envoûte ceux qui la croisent avec sa beauté. Aujourd’hui, elle ne ressemble plus à la chatonne qu’elle était, mais n’a jamais été aussi radieuse.

Le Ragdoll , chat de race originaire des États-Unis, se caractérise par son grand gabarit, les taches autour de ses yeux et son long pelage soyeux. Traduit en français, le nom de ces félins signifie « poupée de chiffon », car ils deviennent amorphes lorsqu’on les porte. Une drôle de caractéristique qui, avec toutes les autres, font d’eux des chats uniques.

@samballin123 / TikTok

Une transformation surprenante

S’ils sont aussi connus pour leur caractère amical et doux, c’est surtout leur beauté qui impressionne. Ruby, dont l’âge serait estimé à peu près à 2 ans par nos confrères de Parade Pets , est une femelle Ragdoll. Elle a fait sensation sur les réseaux sociaux, et pour cause. Son propriétaire a filmé son avant/après remarquable, car la féline s’est métamorphosée.

Dans le clip vidéo, on la découvre d’abord en tant que chatonne. Son pelage est blanc avec quelques poils beiges, à l’exception de son museau, tacheté de noir. À la fin de la vidéo, une chatte de taille adulte est filmée. Elle a un pelage majestueux brun et gris, bien différent du premier chat de la vidéo. Pourtant, il s’agit bien du même animal, Ruby. Laquelle a totalement changé en grandissant.

A lire aussi : Une chatte devenue maman est ravie de pouvoir compter sur son amie chienne qui veille tendrement sur elle et ses petits (vidéo)

Les internautes ont été surpris par ce changement total d’apparence et se sont exprimés dans la section des commentaires : « On dirait un tout autre chat, mais elle est magnifique », commentait une personne, « Elle a joué un peu trop longtemps avec cette lampe », écrivait quelqu’un d’autre, faisant un lien avec le luminaire dans la vidéo et les dispositifs dans les salons de bronzage.