Deux chatons retrouvés devant un magasin dans un carton portant la mention gratuit deviennent inséparables

Un carton posé devant les portes d’un magasin avec la mention « gratuit » attire forcément l’attention. La personne qui l’a ouvert ne s’attendait pas à y découvrir 2 chatons de 3 semaines affamés et infestés de parasites.

Début avril 2022, 2 chatons pas encore sevrés ont été trouvés dans un carton qui portait la mention « gratuit » devant un supermarché, non loin de la ville de Lutz dans l’État de Floride aux États-Unis. Le refuge local AnimalLuvr's Dream Rescue a été immédiatement informé.

Les pauvres petits étaient en mauvaise santé. Ils étaient affamés et infestés de puces. Personne ne sait depuis quand ils étaient là à attendre désespérément de l’aide, mais leurs miaulements frénétiques laissaient présager qu’il fallait rapidement les soigner et les nourrir.

Les 2 petits félins, qui se sont avérés être des chatonnes, ont donc été confiés à Nadija, une bénévole de l’association qui s'est constituée famille d'accueil.

De l’attention et des soins

« Elles étaient extrêmement affamées et pleuraient si fort quand elles sont arrivées ! Je les ai rapidement nourries et réchauffées, puis elles se sont blotties l’une contre l’autre pour rattraper leur retard de sommeil », a expliqué Nadija à Love Meow.

Les 2 chatonnes se sont adaptées en moins de 24h à la tétée au biberon de lait maternisé pour chats. Néanmoins, quelques jours après leur arrivée en famille d’accueil, elles ont eu des complications. Le vétérinaire et Nadija ont fait le nécessaire 24h/24 pour les remettre sur pattes. Elles ont retrouvé l’appétit et ont enfin pu profiter du foyer chaleureux de Nadija. « Elles ont recommencé à manger, à prendre du poids et, surtout, elles ont de nouveau eu beaucoup d'énergie », a déclaré Nadija.

Inséparables pour la vie

Cette épreuve a soudé à jamais ces 2 jeunes chattes. Même si elles savent se nouer d’amitié avec d’autres animaux, comme le Berger Allemand de Nadija, elles seront proposées à l‘adoption ensemble. « Elles forment un couple adorable, elles font tout ensemble et se suivent à la trace. Elles ont une grande personnalité, sont très bavardes et aiment explorer leur environnement », a confirmé Nadija.

