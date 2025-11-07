Désireux d'adopter un animal, il comprend que son rêve est en passe d'être exaucé en entendant miauler sous sa voiture (vidéo)
Il arrive parfois que le destin nous mette sur la route d’un compagnon à 4 pattes au moment où l’on s’y attend le moins, et souvent de la façon la plus inattendue qui soit. C’est exactement ce qu’a vécu Tory Strauss lorsqu’un minuscule miaulement a changé le cours de sa journée… Et de sa vie.
Le quotidien de Tory Strauss, alias “@torystrauss” sur TikTok, est suivi par près de 400 000 followers. Depuis quelque temps, il n’apparaît plus seul dans ses vidéos ; il est désormais systématiquement accompagné de sa “nouvelle meilleure amie”, une petite féline qu’il a sauvée et recueillie, rapportait The Dodo.
Tory Strauss songeait à adopter un animal de compagnie et avait à peine commencé ses recherches dans ce but, quand la chance a toqué à sa porte... Ou plutôt à sa voiture.
Alors qu’il enregistrait une vidéo à bord de son véhicule, le jeune homme s’est mis à entendre un bruit étrange. En écoutant attentivement, il a eu l’impression qu’il s’agissait de miaulements, mais il n’en était pas certain.
“J’entends un chat”, dit Tory Strauss dans la vidéo en question. Il a fini par descendre de la voiture et en a fait le tour, sans parvenir à trouver quoi que ce soit. Il a ensuite regardé en dessous et a finalement repéré un chaton, coincé dans un endroit difficile d’accès. C’était une petite femelle à la robe tigrée.
“Je vais te sortir de là, et tout ira bien”
Il était déterminé à lui porter secours, mais ne comptait pas s’en contenter. “Je vais te sortir de là, et tout ira bien”, peut-on effectivement dire à la jeune chatte dans la vidéo.
Il a réussi à la libérer et a tout de suite décidé de l’adopter. Il lui a même déjà trouvé un nom : Miss Piggy. "C'est ma nouvelle meilleure amie", confie-t-il.
Tory Strauss et Miss Piggy sont vite devenus inséparables. Elle apparaît dorénavant dans la quasi totalité de ses publications, notamment la vidéo ci-dessous où il l’emmenait chez la vétérinaire :
Le “système universel de distribution des chats” a encore fait des heureux et changé des vies.
