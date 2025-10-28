Des sauveteurs déplacent 500 kilogrammes de glace pour venir en aide à un chaton piégé derrière un congélateur

En pleine nuit, le client d’une station-service s’est étonné d’entendre des cris qui provenaient de l’arrière d’un congélateur situé devant le bâtiment. Les services de police ont été contactés, et ont été amenés à déplacer une quantité importante de glace pour accéder à l’animal.

Il était 3 heures du matin lorsque l’urgence a été signalée à la police d’Aurora (Illinois, États-Unis), au niveau d’une station-service. C’est un passant inquiet qui, fréquentant l’endroit, a signalé la présence possible d’un animal au niveau d’un congélateur. Les agents sont intervenus au plus vite pour sortir le jeune animal de son piège

Un appel à l’aide évident

Le passant a deviné que l’animal devait être jeune, étant donné les cris aigus qu’il émettait. Il avait dû prendre peur et se réfugier dans cet endroit, rapidement devenu trop étroit. La boule de poils était visible par en-dessous, mais il était impossible de l’extraire. Le problème du poids de la machine s’est rapidement posé : le congélateur étant trop lourd pour être déplacé facilement.

Une seule option possible

Une fois sur place, les agents n’ont pas eu d’autre choix que de vider le congélateur de son contenu, à savoir pas loin de 500 kilogrammes de glace. Ils se sont attelés à la tâche, les mains quelque peu engourdies par la manipulation des sacs gelés. Une fois vide, le meuble a pu être déplacé, non sans difficulté cependant.

« Étonnamment, le chat est resté là »

Les policiers avaient tout prévu, racontait The Dodo. Une cage a été mise en place pour récupérer le chaton au plus vite une fois le meuble suffisamment reculé. Finalement, ces précautions n’ont pas été indispensables car l’animal s’est laissé faire, comme s’il attendait ses sauveteurs. « J’ai tendu la main et j’ai pu le sortir », se souvient un agent.

Ce sauvetage impressionnant, mené par une équipe motivée, aura duré une bonne partie de la nuit. L’équipe s’est vue soulagée de voir que le chaton se portait bien : « J’étais content que tout aille bien pour lui », confiait un policier.

Une chatonne entre de bonnes mains

Les sauveteurs ont tout de suite confié le chaton à l’association Aurora Animal Care & Control. Nommée Cadence, le petit chat a été examiné, vacciné et soigné. Toujours au refuge actuellement, Cadence se remet de ses émotions et se prépare doucement à la rencontre avec sa future famille, prochainement.