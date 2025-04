Des pompiers appelés pour un chat en détresse sont hilares en arrivant sur les lieux de l’incident (vidéo)

Bien qu’ils soient connus pour intervenir dans toutes les situations périlleuses, incendies ou encore accidents, les pompiers sont aussi appelés sur d’autres missions diverses et variées. Le sauvetage d’animaux compte parmi celles-ci, car les pompiers ont souvent les outils pour cela. Alors, quand une équipe de Malaisie a été contactée au sujet d’un chat coincé dans un arbre, elle a répondu présente. Sur place, l’intervention s’est avérée moins difficile que prévu.

Nos amis les félins sont très habiles lorsqu’il s’agit de grimper aux arbres. Malheureusement, certains ont parfois du mal à jauger la distance qui les sépare du sol et grimpent à n’en plus finir jusqu’à se retrouver coincés au sommet. C’est à ce moment qu’interviennent les pompiers.

@fien_aron / TikTok

Une fausse alerte

Justement, un chat semblait avoir besoin d’aide après s’être installé dans un arbre en bordure de plage. Des témoins se sont inquiétés pour lui et ont contacté les pompiers malaisiens pour obtenir de l’aide. Ceux-ci, en équipe, se sont rendus sur place, prêts à intervenir pour sauver l’animal.

Cependant, en arrivant sur les lieux, les soldats du feu ont vite déchanté. Ils ont découvert le quadrupède dans l'arbre, certes, mais sa situation était bien moins critique que ce qu’avaient annoncé ses bienfaiteurs au téléphone. Dans une vidéo partagée sur TikTok et relayée par The Rakyat Post, on le découvre allongé sur une branche très épaisse du feuillu. Aucun risque pour lui de chuter et, d’ailleurs, l’arbre est beaucoup plus bas que ce que les pompiers avaient imaginé.

En réalité, sortir l’échelle était optionnel et, de toute façon, il n’était pas nécessaire d'arriver jusque-là. En effet, le félin n’était pas en détresse, mais profitait simplement d’une sieste agréable à l’ombre des feuilles. On le voit d’ailleurs bâiller dans le clip, absolument détendu.

Heureusement, les pompiers ont pris cela avec beaucoup d’humour. La réalité reste néanmoins qu’ils sont confrontés à des appels abusifs et se déplacent fréquemment pour des dangers inexistants.