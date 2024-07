La gentillesse émouvante d'un chat qui décide d'héberger un opossum dans son box au refuge (vidéo)

Un chat sénior vivant dans un refuge a surpris l’une des bénévoles en offrant l’hospitalité à un invité. A ses côtés se trouvait, en effet, un petit animal qui avait vraisemblablement besoin d’un abri, de nourriture et d’un peu de compagnie.

Alicia, alias « @sovereign.warrior.being » sur TikTok, travaille dans un refuge qui comprend notamment des chats âgés.

Récemment, alors qu’elle inspectait les boxes des félins séniors, elle a été étonnée de constater que l’un des pensionnaires n’était pas seul dans son compartiment. Elle a ouvert la porte et a découvert qu’un bébé opossum se trouvait à l’intérieur, se tenant dans un coin.

Alicia ne s’attendait pas à faire une telle découverte. Elle se demandait surtout comment le jeune marsupial avait réussi à entrer dans ce box. Tout en filmant la scène, elle a montré que toutes les issues étaient fermées, y compris celles du « catio » (espace extérieur grillagé pour chats) donnant accès à la chatterie du refuge.



Le chat, lui, ne semblait pas du tout gêné par la présence du petit opossum. Il a volontiers partagé son espace avec lui et l’a probablement aussi laissé piocher dans ses gamelles de nourriture et d’eau.

Daisy est entre de bonnes mains

Ce n’est pas la première fois que l’on peut voir un chat interagir avec un opossum. On se souvient notamment de cette minette à la robe rousse qui avait partagé son repas avec l’un de ces didelphidés (il ne lui avait pas vraiment laissé le choix). Ou encore de ces chats errants qui en avaient accueilli un parmi eux dans le garage transformé en abri par une âme charitable.

Par la suite, Alicia a partagé une autre vidéo sur TikTok (ci-dessous) où elle a donné des nouvelles du petit invité surprise de la chatterie. On y apprend que le bébé opossum est une femelle et que les bénévoles ont décidé de l’appeler Daisy. L’équipe continuera de prendre soin d’elle jusqu’à ce qu’elle soit suffisamment forte et autonome pour être relâchée.

