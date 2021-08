Un chat victime d'actes de cruauté sauvé des égouts par un enfant de 6 ans

Grâce à un enfant de 6 ans qui l’a découverte, une jeune chatte coincée dans un égout a pu être secourue. Elle n’est toutefois pas encore tout à fait sortie d’affaire. Pour l’association l’ayant prise en charge, il s’agit d’un acte de cruauté.

Un chaton de 3 mois a été retrouvé dans un état de santé critique dans un égout à Puy-en-Velay (43) par un garçon de 6 ans, rapportait Le Progrès ce lundi 23 août. Les détails de ce sauvetage ont également été livrés la veille par l’association Le Jardin des Chats sur sa page Facebook.

Le petit Kaïs a fait la triste découverte à proximité de l’école Édith-Piaf, dans la commune altiligérienne. Il s’est rendu compte de la détresse d’une jeune chatte avant de prévenir sa mère, qui est immédiatement intervenue pour libérer l’animal. Elle a réussi à retirer les plaques du caniveau pour faire sortir le chaton.

Informée de la situation, l’organisation Le Jardin des Chats, basée à Saint-Christophe-sur-Dolaison, a pris le petit félin en charge et l’a aussitôt emmené en clinique vétérinaire. La chatte y a été placée en observation pendant plusieurs jours, avant de séjourner au refuge de l’association.

« Elle n’est pas arrivée là toute seule »

Pour Nadine Issartel, présidente du Jardin des Chats, on a affaire à un acte délibéré et cruel. « Elle n’est pas arrivée là toute seule : elle a été jetée et enfermée dans cet égout pour y mourir », indique en effet la bénévole.

La survie de l’animal est encore loin d’être acquise, au vu de son état de santé. Ne pesant que 800 grammes, soit la moitié du poids normal d’un chaton de son âge, la chatte est sévèrement déshydratée et extrêmement faible. Au point de ne plus pouvoir tenir sur ses pattes, ni même redresser la tête. Tout porte à croire qu’elle était enfermée depuis 3 ou 4 jours.

Par ailleurs, Le Jardin des Chats a lancé un appel aux dons pour l’aider à poursuivre sa mission auprès des félins en difficulté.