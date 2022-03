Des ouvriers prêts à tout pour libérer un chat dont la tête est coincée dans le trou d'une benne à ordures

Grâce aux employés d’une usine qui l’ont découvert et libéré, un chat errant qui avait la tête coincée dans une benne peut désormais rêver d’une vie meilleure. Après son sauvetage, il a été pris en charge par une association, qui lui cherche aujourd’hui une famille aimante.

Probablement à la recherche de nourriture, un chat errant avait escaladé la paroi d’une benne à ordures, dans une usine située près de Crossfield dans la province de l’Alberta (Ouest du Canada). Ce faisant, il s’est coincé la tête dans l’un des trous servant à soulever le container, rapportait Alberta Prime Times.

Heureusement, 3 employés du site s’en sont rendu compte et sont immédiatement passés à l’action. Ils ont d’abord essayé de faire glisser la tête du félin hors du trou en l’enduisant de liquide vaisselle et d’huile d’olive, mais sans résultat.

Le chat ne leur facilitait pas les choses ; terrifié, il essayait de s’en prendre au trio qui lui venait en aide. « Il n'a jamais abandonné, il nous a combattus tout le temps, nous avions des gants mais il nous griffait et nous mordait », raconte Colin Nilson, l’un de ses sauveurs.



Ils se sont ensuite servis d’un chalumeau pour tenter de découper le métal. Toutefois, malgré les couvertures qu’ils avaient placées autour de sa tête en guise de protection, ils ont compris qu’il risquait de souffrir de brûlures. Ils ont alors décidé d’utiliser une scie à métaux à la place. Cela leur a permis d’avoir plus facilement accès à la tête du chat, puis enfin de la faire ressortir.

Après avoir libéré l’animal, ils l’ont emmené dans un refuge local, celui de l’association Tails To Tell. Les bénévoles qui l’ont pris en charge ont pensé qu’il n’avait eu que très peu d’interactions avec les humains par le passé, d’où son attitude.

Boggle en famille d’accueil, en attendant l’adoption

Le chat, qui a été appelé Boggle, a été soigné pour des blessures légères au cou et au nez. Il a également été traité contre la gale des oreilles. Peu après, on l’a confié à une famille d’accueil.

Colin Nilson a demandé de ses nouvelles quelques jours plus tard. Il a été agréablement surpris d’apprendre que Boggle se montrait affectueux, joueur et amical envers son nouvel entourage. D’après Emili Tweten, sa mère d’accueil, l’animal a beaucoup progressé sur le plan comportemental. Il est encore un peu timide à l’égard des gens, mais est de plus en plus confiant.

Boggle sera bientôt castré et proposé à l’adoption.

