Une association irlandaise fait tout pour offrir une seconde chance à cette chienne retrouvée émaciée et épuisée au bord d’une route

Hope est une chienne Lurcher. Assez commune dans les pays anglo-saxons, la race est issue d’un croisement entre le lévrier et une autre race de chien, généralement un terrier. L’Irish Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ISPCA), qui a accompagné Hope dans sa guérison, affirmait que de nombreux chiens de la race sont présents dans les refuges irlandais.

Irish SPCA

« Un spectacle choquant, elle n’avait que la peau sur les os »

L’inspecteur de l’ISPCA, Jimmy McCormack, est revenu auprès de nos confrères de The Irish Independent sur la découverte tragique faite à la suite du signalement de ce couple de passants. En effet, la chienne « n’avait que la peau sur les os ». Son errance, au bord de cette route, ne datait pas d’hier. L’inspecteur ajoutait : « Elle semblait avoir erré et se débrouiller toute seule depuis un certain temps. Elle était très faible, sous-alimentée, et boitait ».

Dès le début de sa prise en charge, Hope a été mise entre les mains d’un vétérinaire qui a confirmé qu’elle était « dangereusement en sous-poids ». Son diagnostic ne s’arrêtait pas là et la chienne présentait également plusieurs plaies ainsi qu’une alopécie rendant son pelage clairsemé.

« Sa douce nature transparaissait »

Durant toute sa longue convalescence, la chienne errante s’est montrée très douce. Elle a accepté les traitements sans broncher et a suivi précautionneusement le programme alimentaire prévu pour elle. Ses progrès et sa prise de poids étaient nettement visibles.

« Elle a depuis trouvé sa maison pour toujours »

Jimmy McCormack exprimait son soulagement d’avoir pu sauver la chienne par l’intermédiaire de ce couple de passants « empathiques ». Grâce à toute l’énergie déployée pour celle qui porte un nom plein d’espoir, Hope, la chienne a depuis trouvé sa famille. Elle profite d’un doux quotidien et son aidant a garanti qu’« elle aura tous ses besoins satisfaits pour le reste de ses jours ».

Le cas de Hope n’est pas isolé. L’ISPCA indiquait que 20 autres chiens Lurcher sont en attente d’adoption. « Le Lurcher est vraiment l’une des races les plus aimantes, les plus douces, ce qui en fait de merveilleux animaux de compagnie », ajoutait l’inspecteur.