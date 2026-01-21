Des miaulements désespérés les mènent à 3 chatons nouveau-nés trempés, ils placent leurs espoirs entre les pattes d'une maman chat

Sous une pluie battante, un homme au grand cœur a tendu l’oreille à de faibles appels qui allaient changer bien des destins. Grâce à un incroyable élan de solidarité féline, une histoire de sauvetage s’est transformée en une magnifique aventure pleine de tendresse.

Si Joseph Cinnante vit pleinement sa passion des chiens en exerçant le métier d’éducateur canin dans son ranch à Los Angeles, en Californie, il est un amoureux des animaux en général et n’hésite pas à venir en aide à ceux qui sont en détresse. Il en a offert la démonstration récemment, comme l’a rapporté The Dodo .

Un jour, alors qu’il pleuvait abondamment, lui et des proches s’étaient mis à entendre des miaulements alors qu’ils rentraient de promenade. Le groupe a trouvé un premier chaton nouveau-né complètement trempé dans les buissons.



The Dodo

Joseph Cinnante et ses amis en ont ensuite découvert un 2e un peu plus loin.



The Dodo

L’homme a emmené les 2 petits félins chez lui pour les nettoyer et les réchauffer. Toutefois, il a entendu d’autres miaulements depuis sa maison. Il est à nouveau sorti et a sauvé un 3e chaton, qui ne se trouvait pas au même endroit que le reste de la portée.



The Dodo

Il a continué de chercher autour de sa propriété, en quête d’éventuels autres bébés ou leur mère, mais sans résultat.

Les 3 rescapés étaient désormais au chaud et en sécurité, mais cela ne suffisait pas à leur survie. Par chance, Joseph a pu compter sur sa chatte Keely, recueillie depuis peu et venant d’accoucher de 4 chatons.



The Dodo

Une maman chat à la rescousse

Il lui a présenté le trio d’orphelins en espérant qu’elle les accepte. Elle l’a fait. La féline écaille de tortue a pris soin d’eux et les a allaités comme si elle les avait mis au monde.



The Dodo

Les 7 chatons ont grandi dans d’excellentes conditions, et tout le monde a été à leurs petits soins, à commencer par la fille de Joseph.



The Dodo

Ils ont été parfaitement socialisés, ayant évolué au milieu d’humains bienveillants, d’autres chats, de poules et, bien entendu, de chiens.

5 de 7 chatons de Keely ont été adoptés par des familles aimantes. Les 2 restants et la brave maman vivent désormais au ranch, coulant des jours heureux.

A lire aussi : Malgré son expression constamment suspicieuse due à une ancienne blessure, ce chat espère enfin trouver des humains prêts à l’aimer