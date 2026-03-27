Des lycéens lisent des histoires à voix haute à des petits félins de refuge pour progresser à l’oral

Au lycée Beaucamps High de Guernesey (îles Anglo-Normandes), les élèves ont trouvé une façon originale d’améliorer leurs compétences à l’oral : lire des histoires à des chats ! Et pas n’importe quels chats, ceux du refuge GSPCA. Cette activité ludique a ainsi permis aux jeunes de progresser en lecture et en communication, tout en offrant aux petits félins en attente d’une famille des moments de calme et de l’attention.

Pour certains élèves, lire à voix haute peut être intimidant, mais en lisant des histoires à des animaux, ils peuvent facilement progresser sans peur du jugement. C’est ce qu’ont récemment fait des élèves du lycée Beaucamps High à Guernesey dans les îles Anglo-Normandes, en offrant un peu de leur temps aux chats du refuge GSPCA.

Une activité originale qui aide les élèves à progresser

Les élèves ont visiblement pris beaucoup de plaisir à lire à voix haute auprès des chats du refuge. Parmi eux, Mr Blinkle Squeak (ou M. B pour les intimes), un minou trouvé errant et souffrant d'hypertension artérielle qui lui a fait perdre la vue.

Neva, l’une des élèves participant au programme, a partagé son ressenti auprès de la BBC : « C'était merveilleux, il était très calme et il ronronnait. »

© GSPCA, Guernsey SPA / Facebook

Lisa Harvey, responsable de l'inclusion à l'école, souligne que cette activité originale a permis aux élèves d’améliorer leur fluidité de lecture, ainsi que leurs compétences en communication et en interaction sociale.

Une expérience bénéfique aussi pour les animaux

Selon Anna Paint, responsable de la chatterie de la GSPCA, cette expérience s’est avérée bénéfique non seulement pour les lycéens, mais aussi pour les petits félins du refuge. La présence calme et rassurante des élèves, combinée à un ton de voix apaisant, a en effet contribué au bien-être des animaux et créé une ambiance relaxante.

« Les chats semblent apprécier, ils viennent généralement tous à l'avant des enclos et restent assis tranquillement. », explique Anna Paint. « Ainsi, M. B, même s'il est aveugle, peut encore entendre et apprécie donc les moments de convivialité avec les enfants. »

© GSPCA, Guernsey SPA / Facebook

Lisa Harvey a, quant à elle, précisé que cette initiative s’inspirait de la thérapie animale déjà utilisée à l’école, notamment avec un chien de thérapie qui rencontre un grand succès.

La lecture à voix haute auprès des chats de refuge permet donc de développer une relation positive et réciproque entre les élèves et les animaux. Une expérience enrichissante où tout le monde est gagnant !

© GSPCA, Guernsey SPA / Facebook

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