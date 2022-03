Des internautes s'amusent à chercher un chat caché dans une cuisine. Saurez-vous l'identifier sur cette photo ?

C’est bien connu, les chats sont les rois de la cachette et du camouflage. Ils sont les meilleurs lorsqu’il s’agit de se fondre dans le décor, soit pour se sentir un peu plus en sécurité, soit pour tendre une embuscade. Crow fait honneur son espèce dans ce domaine.

La photo d’un chat caché dans une cuisine est rapidement devenue virale sur Twitter, où la publication en question totalise 57 000 « likes » et a été retweetée à plus de 3000 reprises depuis le 22 janvier dernier.

Le défi que cette image propose aux internautes est de repérer le félin le plus vite possible. Ce n’est pas du tout simple, car l’animal est particulièrement bien dissimulé.

Le cliché a été pris dans la cuisine d’un appartement. Y apparaissent les équipements habituels que l’on rencontre dans une telle pièce : réfrigérateur, placards, cuisinière surmontée d’une hotte, ustensiles… A première vue, il est difficile de croire qu’un chat y figure, mais c’est bel et bien le cas, et il faut regarder de très près pour parvenir à le débusquer.



Thereisnocat_ / Twitter

Le protagoniste répond au nom de Crow. Ce chat d’un an et demi à la robe noire avait été adopté à l’âge de 2 semaines en 2020. Son propriétaire s’appelle Damien Alexander et vit dans l’Etat du Michigan. Il décrit le chat comme très câlin et joueur. Il raconte également à Newsweek que Crow passe son temps à chercher les points les plus hauts pour y nicher et observer ce qui se passe autour de lui.



Damien Alexander

Vous n’avez toujours pas repéré le chat ?

Après la publication du tweet, beaucoup se sont trompés en désignant, par exemple, le sac plastique transparent posé sur le meuble de cuisine blanc. D’autres ont mépris la friteuse noire sur le réfrigérateur pour le chat.

Ces derniers sont toutefois les plus proches de la bonne réponse. Alors, où Crow peut-il bien se trouver ? Vous donnez votre langue au chat ?

Damien Alexander donne la réponse : c’est la paire d’yeux luisants que l’on peut voir derrière l’emballage du cuiseur à riz, sur le frigo.

A lire aussi : L'histoire émouvante de Tom et Jerry, 2 chats rescapés faits pour se rencontrer, inspire leur propriétaire à devenir spécialiste du comportement félin



Thereisnocat_ / Twitter