Des dizaines de chats détenus dans une propriété insalubre déclenchent une enquête et l'intervention d'une association

Les services animaliers du comté de Loudoun (Loudoun County Animal Services - LCAS), basés à Leesburg dans l’Etat de Virginie, avaient été alertés par un habitant inquiet pour le sort de chats vivant en grand nombre dans une maison insalubre.

Le signalement avait été transmis auxdits services le 1er août, et ces derniers avaient aussitôt ouvert une enquête. Des agents des LCAS ont été envoyés sur les lieux pour faire les constatations, puis l’évacuation des animaux a pu commencer.

Ce sont ainsi plus de 40 chats qui ont été découverts dans ce logement où l’hygiène était quasi absente et pris en charge par les services animaliers de Loudoun, rapportait CBS Austin. Des félins qui étaient détenus dans de très mauvaises conditions, les enquêteurs parlant notamment d’excréments et d’urine présents partout sur les lieux. Les niveaux d’ammoniaque relevés dans ce logement dépassaient le seuil de dangerosité pour la santé des animaux comme des humains.

La situation « constituait une menace directe pour leur vie, leur santé et leur sécurité », d’après les LCAS.



Loudoun County Animal Services

Condamnation du propriétaire, appel aux dons pour le refuge

8 jours après l’intervention des agents et le sauvetage des chats, leur ancien propriétaire a comparu devant le tribunal. Reconnu coupable de maltraitance, le prévenu a été condamné à verser 7141 dollars (6500 euros environ) aux services animaliers du comté de Loudoun et interdit à vie de détenir des animaux domestiques.



Loudoun County Animal Services

Les chats secourus chez cette personne continuent de recevoir des soins au refuge des LCAS. Dès que leur état de santé le permettra, ils seront proposés à l’adoption pour s’offrir un nouveau départ dans la vie.

De leur côté, les services animaliers de Loudoun ont lancé un appel aux dons. Ils ont notamment besoin de nourriture pour chat en boîte, de litières et de friandises en grande quantités pour s’occuper de leurs nouveaux pensionnaires.

A lire aussi : Petite mais puissante : une chatonne victime d'une triple amputation fait preuve d'un courage hors du commun (vidéo)



Loudoun County Animal Services