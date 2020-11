Accompagnés par deux associations, les gendarmes interviennent et saisissent 33 chats dans un logement insalubre !

Une trentaine de chats ont été évacués d’un logement insalubre et pris en charge par 2 associations en Corrèze cette semaine. Les animaux étaient nourris par leur propriétaire, pourtant expulsée des lieux, mais évoluaient au milieu de leurs propres déjections. L’une des organisations va porter plainte pour maltraitance.

Ce mardi 3 novembre, les équipes de l’Association de protection animale (APA) égletonnaise et des Chats de Plume sont intervenues dans un domicile dont la locataire avait été expulsée. Des faits qui ont eu lieu à Objat (19). Comme le rapporte France Bleu, en effet, 33 chats y vivaient dans de très mauvaises conditions d’hygiène.

Les membres des 2 associations étaient accompagnés par des gendarmes et d’un huissier. Ils ont agi à la suite de signalements effectués par des témoins.

Tous les chats secourus ont été examinés par 2 vétérinaires. La majorité d’entre eux ont été pris en charge par l’APA égletonnaise, tandis que les autres ont été confiés aux soins des Chats de Plume.

Scandalisé par le traitement réservé aux animaux par leur propriétaire, Guillaume Favreau, président de l’Association de protection animale, explique qu’ils « vivaient dans leurs excréments » et qu’il n’avait « jamais vu une maison avec autant de chats dedans ».

Même s’ils étaient « plutôt en bonne santé » et n’étaient pas violentés ou affamés, il dit estimer qu’il s’agit bel et bien d’un cas de maltraitance, en raison de l’environnement au sein duquel ils évoluaient. D’où la décision de l’association de porter plainte.

Comme indiqué plus haut, la dame en question n’occupait plus ce logement. Elle s’y rendait toutefois régulièrement pour laisser à manger aux chats. A l’arrivée des bénévoles et des autorités, les félins ne s’étaient pas alimentés depuis 2 ou 3 jours, mais ils avaient encore de la nourriture à leur disposition, toujours d’après Guillaume Favreau.