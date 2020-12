Litières et impact environnemental : et si on passait aux modèles écologiques pour son chat ?

Photo d'illustration

Il est indéniable que les litières classiques que nous utilisons pour nos chats ont un impact sur l’environnement. Elles représentent un important volume de déchets, alors que leur fabrication nécessite le recours à des matières premières non renouvelables. Les litières écologiques constituent une véritable alternative.

Les Français sont de plus en plus nombreux à adopter des chats. Parmi les accessoires indispensables à avoir quand on a un félin, la litière est aussi l’une des plus grandes sources de déchets ultimes et non recyclables. Ces derniers ont dépassé les 450 000 tonnes en 2020, soit 50 000 de plus qu’en 2019. Ils représentent 3,5 % des ordures ménagères.

Dans le même temps, plus de 90 % des litières existantes, notamment celles minérales, puisent dans des ressources naturelles non renouvelables. Il s’agit essentiellement d’argile ou de silice provenant de carrières. La production des litières végétales, à base de sciures de bois ou autres, n’est pas non plus sans conséquence sur l’environnement ; elles ne sont pas forcément issues du recyclé.

Plus que jamais, une alternative écologique crédible est indispensable. Face à ce constat, Aimé, une marque d’AgroBiothers Laboratoire, expert et leader du Petcare en France, a choisi de lancer une litière 100% écologique et issue d'une économie circulaire.

La litière pour chat Aimé est fabriquée à partir de matière première recyclée, des chutes de cartonnerie de récupération en l’occurrence. Elles proviennent d’ailleurs elles-mêmes de carton recyclé à 80%. Une fois utilisée, cette litière naturelle et non toxique peut être compostée ou incinérée.

En outre, sa fabrication est assurée en circuit court, à Chalon-sur-Saône (71). L'usine s’approvisionne à seulement 2 km de son site de production.

En plus d’être « verte », la litière pour chat Aimé se veut aussi pratique et très efficace contre les odeurs :

Utilisation longue durée grâce aux fibres de cellulose

grâce aux fibres de cellulose Haut pouvoir absorbant (absorbe 3 fois son poids en liquide)

(absorbe 3 fois son poids en liquide) Composition saine (pellets calibrés et dépoussiérés), ne collant pas aux pattes des chats

(pellets calibrés et dépoussiérés), ne collant pas aux pattes des chats Réduction des odeurs avec l’emploi du bicarbonate de sodium

La litière Aimé est disponible en grandes surfaces, au prix moyen constaté de 5,90 € le sac de 5 litres pour une utilisation d'environ 1 mois.