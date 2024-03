Ce chat rancunier ignore toutes les demandes de sa maîtresse jusqu'à ce qu'elle prononce le mot magique (vidéo)

Pour une raison que l’on ignore (et que sa propriétaire ignore probablement aussi), Oliver a décidé de bouder. Ce chat tabby a tourné le dos à son humaine et s’est mis en tête de ne répondre à aucune des questions qu’elle lui pose pour tenter de percer le mystère. Elle savait toutefois pertinemment laquelle elle devait lui poser pour le faire réagir. La scène a été filmée et la vidéo a amusé de nombreux internautes sur TikTok.