Une famille offre l'hospitalité à une chatte errante et réalise vite qu'il lui faudra bien plus qu'un repas

Au Texas (Etats-Unis), une chatte errante chétive est apparue devant le domicile d’une famille qui a tout de suite vu qu’elle était gestante.

Les maîtres des lieux étaient sur le point de partir en vacances, mais se sont empressés de lui aménager un coin confortable et sûr, avant de contacter l’association locale Coastal Bend Cat Rescue. Avant même la réponse de cette dernière, la minette a mis au monde 5 magnifiques chatons.



Coastal Bend Cat Rescue / Instagram

« Nous sommes immédiatement allés chercher la maman (Macarena) et ses nouveau-nés. Maman Macarena était si heureuse d'être en sécurité et à l'abri du froid », raconte Coastal Bend Cat Rescue à Love Meow.

Malgré sa frêle constitution, Macarena a parfaitement joué son rôle de mère. Elle et ses petits ont été confiés à une famille d’accueil. « Elle prenait grand soin des bébés, mais les laissait souvent pour réclamer des caresses lorsque sa mère d’accueil entrait dans la pièce », détaille l’association.



Coastal Bend Cat Rescue / Instagram

Les chatons ont été appelés Cotton Eye Joe, Hokey Pokey, Hustle, Cha Cha Slide et Conga. Ils grandissaient à vue d’œil, devenant des créatures heureuses, énergiques et joueuses à souhait.



Coastal Bend Cat Rescue / Instagram

Une fois les jeunes félins sevrés et devenus plus autonomes, leur maman a enfin eu plus de temps à s’accorder à elle-même et à ses bienfaiteurs. Chatte d’une grande tendresse, elle réclamait de plus en plus leur compagnie et leur affection.

Des familles aimantes pour Macarena et ses chatons

Les chatons, eux, révélaient leurs personnalités respectives. Cotton Eye Joe est le plus intrépide de la fratrie, tandis que Hokey Pokey est le plus réfléchi. Conga adore passer son temps à satisfaire sa gourmandise et à se détendre. Pour sa part, Cha Cha Slide « a les taches de rousseur les plus mignonnes sur le nez et une personnalité joyeuse qui va avec », indique Coastal Bend Cat Rescue. Quant à Hustle, il est comparé à un « derviche tourneur », car il est « toujours en mouvement ».



Coastal Bend Cat Rescue / Instagram

Macarana a été stérilisée pour ne plus avoir à subir les fatigues de la maternité. Elle peut désormais se consacrer pleinement à ses humains, comme elle l’a toujours voulu. L’association lui a d’ailleurs trouvé une famille pour toujours, tout comme ses chatons qui ont tous rejoint leurs nouvelles maisons.

Coastal Bend Cat Rescue / Instagram