Des chatons séparés de leur mère et abandonnés dans une boîte sous une forte chaleur rencontrent des bénévoles qui vont changer leur vie

Sesame et ses chatons ont été enfermés dans des cages séparées, puis abandonnés devant la porte d’un refuge. Le personnel de celui-ci ne sait pas combien de temps les animaux ont passé dehors, mais ils ont affronté la chaleur, ainsi que le manque de nourriture et d’eau. Par chance, ils ont été repérés in extremis et ont pu être pris en charge.

Le personnel des refuges a beau être fréquemment confronté à la maltraitance et aux abandons, il n’en reste pas moins désemparé lorsqu’il fait face à l’un de ces événements. Les membres de l’association Pet Angel Adoption & Rescue Inc, basée dans le Michigan (États-Unis), ont été stupéfaits en découvrant une famille de chats à l’intérieur de contenants laissés devant leur refuge. Les animaux ont été laissés livrés à eux-mêmes dans des conditions déplorables.

La maman chatte, ultérieurement nommée Sesame, se trouvait dans une cage métallique sans eau ni nourriture, indiquait Newsweek. Les chatons, quant à eux, ont été enfermés dans une caisse de rangement bleue qui ne contenait aucune aération. La température à l’intérieur de la boîte n’a pas été relevée, mais il faisait déjà 28°C à l’extérieur.

@aceengel / TikTok

Un sauvetage in extremis

Le refuge étant fermé le lundi, le personnel n’a découvert les félins que plusieurs heures après leur abandon. Ils avaient par ailleurs étaient laissés devant une porte inutilisée, mais par chance, un bénévole les a repérés. Ils ont été rapidement pris en charge et examinés par un vétérinaire pour évaluer leur état de santé.

De façon générale, les chats ont échappé au pire. 2 chatons restent toutefois en observation, car ils sont plus petits et fragiles que leurs congénères. Sesame, la mère, aura besoin de temps pour se remettre de cette épreuve, parce qu’elle a été extrêmement perturbée : « La chatte était très bouleversée et stressée, car elle entendait ses petits, mais ne les voyait pas et ne pouvait pas les atteindre », partageait Abigail Kreger, directrice du refuge.

#rescue #cats #kittens #dumpedcats #dumpedkittens #animalrescue #kittenrescue #animalshelter #petangel #abandoned #animalcruelty #nonprofit #rescuestory #help #pleasehelp #michigan #frankenmuth #fyp ? original sound - Abby @aceengel Yesterday, 6 kittens were left inside a plastic tote with no air holes in it. Next to the tote, inside a teeny tiny cage, was their mother. Our office was not open yesterday, so we do not know how long they were left outside in the heat (yesterday was the first day it got above 80 degrees in Frakenmuth, Michigan where we are located.) Thank god all 7 are still with us. Meet the Sesame Street Gang! Tomorrow (May 14th) they will go to the vet and we will give updates after their vet appointment, when we know their health status. We are BEGGING for donations to help us care for these sweet 7 souls, as this was an unexpected expense. The link to donate toward the Sesame Street Gang is in our bio. Animal Abandonment is animal abuse, and is not only a crime in the state of Michigan, but is a federal offense. There is NO excuse to not only dump them, but to leave them in an inhumane manner. Anyone who tries to defend them being dumped will be immediately blocked. Thank you for understanding. #catrescue

Une fois les chatons sevrés, ils seront proposés à l’adoption par paire et pourront tirer un trait définitif sur cette sombre histoire. Sesame, également, sera placée entre de bonnes mains et n’aura plus à subir une telle souffrance.