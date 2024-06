Des bénévoles secourent près de 30 chats abandonnés dans des cages et des boîtes en plastique

Près de 30 chats et chatons peuvent désormais prétendre à une vie meilleure après avoir été victimes d’abandon. Ces animaux avaient été placés dans des cages métalliques et des caisses en plastique, et leur sort aurait sans doute été bien plus malheureux sans l’intervention d’une association locale.

Agir dans l’urgence n’est jamais simple pour des bénévoles œuvrant dans le sauvetage d’animaux. Quand, en plus, les bêtes à secourir sont en grand nombre, la mission n’en devient que plus difficile encore. Néanmoins, ces gens dévoués ne reculent pas face au défi et font tout ce qui est en leur pouvoir pour permettre à leurs protégés de renouer avec l’espoir et commencer une nouvelle vie. C’est cet état d’esprit qui anime l’équipe de Lucky’s Cat House, une association basée à Lewisburg dans l’Etat du Tennessee (Etats-Unis).

Récemment, cette dernière a été informée de l’abandon de dizaines de chats d’âges divers repérés au bord d’une route. Brandy Fox, membre de Lucky’s Cat House, et ses camarades s’attendaient à avoir fort à faire en intervenant ce jour-là, mais elles ont été choquées par ce qu’elles ont vu en arrivant sur les lieux.



Lucky's Cat House / Facebook

Les félins en question étaient enfermés dans des cages métalliques et des caisses en plastique sommairement trouées et scellées avec du ruban adhésif. « La première émotion a été la colère, puis le chagrin et l'incrédulité face au nombre de chats découverts dans les boîtes, confie Morgan Wilson, responsable média chez Lucky’s Cat House, à The Dodo. Nous ne pouvons pas imaginer ce que ces chats ont enduré avant cela. »



Lucky's Cat House / Facebook

Au total, ce sont 28 chats, dont plusieurs chatons, qui ont été pris en charge et répartis parmi les véhicules pour être transportés dans les locaux de l’association.

« Des familles d'accueil, des bénévoles et des dons, c'est ainsi que nous fonctionnons »

Des animaux qui n’affichaient pas la moindre animosité à l’égard des humains malgré ce qu’ils venaient de subir. Les adultes sont « extrêmement doux et aimants », d’après Morgan Wilson. Une fois soignés et vaccinés, ils pourront être proposés à l’adoption.



Lucky's Cat House / Facebook

Les chatons, eux, devront d’abord recevoir davantage de soins et passer par des familles d’accueil. Des petits félins qui « veulent juste se mettre sur vos genoux ou sur votre épaule », indique la responsable.



Lucky's Cat House / Facebook

A lire aussi : Après la perte tragique de son meilleur ami, ce chat trouve du réconfort auprès d’une adorable boule de poils et forme avec elle un duo improbable (vidéo)

Tous pourront ainsi avoir droit à un nouveau départ après cette épreuve traumatisante. C’est le genre de situation auquel Lucky’s Cat House est hélas régulièrement confrontée, alors qu’il s’agit d’un « petit groupe qui travaille sur une très vaste zone, précise Morgan Wilson. Nous sommes tous bénévoles et ne recevons aucun financement du gouvernement. Avoir des familles d'accueil, des bénévoles et des dons, c'est ainsi que nous fonctionnons. »