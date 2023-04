Des chatons qui ne pouvaient plus être nourris par leur mère restent soudés et déterminés à surmonter les difficultés

6 chatons d’une même portée avaient grand besoin d’aide, car leur mère malade ne pouvait pas les allaiter. Une association est intervenue et leur a trouvé une famille d’accueil. Les jeunes félins ont fait montre d’une détermination et d’une énergie exceptionnelles malgré leurs débuts difficiles dans la vie.

A Philadelphie dans l’Etat de la Pennsylvanie (Etats-Unis), un refuge venait d’admettre une portée de 6 chatons nouveau-nés qu’il fallait secourir au plus vite. Ils n’étaient âgés que de 10 jours, et leur mère n’était plus capable de les allaiter ni de s’occuper d’eux à cause d’une maladie, d’après Love Meow.

La chatte a été prise en charge et mise sous traitement, en attendant de la voir se rétablir pour la stériliser. Ses petits, eux, ont été confiés à une bénévole qui les a nourris au biberon jusqu’à l’âge de 3 semaines.

Ils ont ensuite été transférés à l’association Animal Welfare League of Arlington, basée en Virginie. Elle les a laissés aux bons soins de Penny Richards, mère d’accueil bénévole disposant d’une grande expérience avec les chatons nouveau-nés.



Les jeunes félins avaient tendance à se mordiller les uns les autres, cherchant désespérément à téter. Ce qui leur occasionnait des problèmes de peau. Heureusement, ce comportement s’est atténué au bout de quelques jours grâce aux repas et aux soins prodigués par Penny Richards.

Les chatons se portaient de mieux en mieux et gagnaient en mobilité. Maiori, femelle calico, a montré la voie au reste de sa portée quand il s’est agi de passer à une alimentation solide. Sa sœur Atrani l’a rapidement suivie. Limoncello (tuxedo), Amaretto, Labrusco (crème) et Amalfi (calico / tabby) ont mis un tout petit plus de temps à troquer le lait maternisé contre de la nourriture pour grands chatons.



Ils se sont tous très vite attachés à leur mère d’accueil. Dès qu’ils la voient, ils courent dans sa direction, puis se posent sur ses genoux pour se mettre à ronronner. Ils sont également extrêmement liés les uns aux autres, passant le plus clair de leur temps à faire la sieste en groupe très soudé.



« Ils se courent constamment après et se chamaillent. Quand ils sont fatigués, vous pouvez généralement les trouver tous les six blottis ensemble sur mes genoux », raconte ainsi Penny Richards à Love Meow.

« L'amour qu’ils ont les uns pour les autres est incommensurable «

Chacun a sa propre personnalité. « Limoncello et Maiori adorent jouer au foot avec leurs balles, détaille leur bienfaitrice. Altrani et Amaretto ont un caractère bien affirmé et sont toujours les premiers à me saluer et à hurler pour leur nourriture. Lambrusco est le fils à maman. Il est généralement sur mes genoux ou à côté de moi sur le canapé ». Quant à Amalfi, elle aime se tenir en embuscade pour « sauter sur la queue de ses frères et sœurs ».



Tous s’adorent et sont inséparables. « L'amour que ces chatons ont les uns pour les autres est incommensurable », dit la bénévole.

Elle continue d’en prendre soin en attendant qu’ils atteignent l’âge de rejoindre leur famille pour toujours.

