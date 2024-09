Des chatons pas encore sevrés sont découverts à temps par un automobiliste après leur abandon dans une caisse en plastique

Dans le sud du pays de Galles, un automobiliste a été surpris de voir une caisse en plastique déposée au bord de la route. Il s’est arrêté et s’est approché de la boîte transparente, découvrant avec effroi qu’elle contenait des chatons.

Il y en avait 5 ; 4 mâles et une femelle, tous dotés d'un pelage noir. Ils étaient enfermés dans cette caisse et ne pouvaient respirer qu’à travers un trou carré percé dans le couvercle. Il a contacté l’association locale All Creatures Great And Small qui est rapidement intervenue, vu l’urgence de la situation. « Nous étions totalement dévastés en recevant cet appel », raconte Angharad Williams, responsable du refuge, à The Dodo.



All Creatures Great And Small

« Comment quelqu’un a-t-il pu leur faire ça ? Comment ont-ils pu simplement les abandonner et s’en aller sans le moindre souci ?, se demandait-elle alors. C’était écœurant ».

L’équipe de bénévoles s’étant rendue sur place a récupéré les jeunes félins et leur a aménagé un petit espace au refuge. « Au début, ils étaient terrifiés par les humains, dit Angharad Williams. Les vétérinaires ont estimé leur âge à environ 6 semaines. Ils étaient bien trop jeunes pour être séparés de leur mère. »



All Creatures Great And Small

« Ils sont tellement amusants à regarder »

Les chatons étaient désormais en sécurité et entre de bonnes mains. Ils ne manquaient pas d’appétit et sont devenus plus confiants, se débarrassant progressivement de leurs craintes.



All Creatures Great And Small

« Ils sont maintenant très heureux et s'épanouissent dans notre chatterie, se réjouit Angharad Williams. La femelle est très calme et reste seule, tandis que les mâles jouent à la bagarre toute la journée. Ils sont tellement amusants à regarder et désormais, adorent le contact humain. »

All Creatures Great And Small

Les 5 minets seront bientôt confiés à une famille d’accueil. Dans quelques semaines, ils pourront être proposés à l’adoption.