Trouvée errante alors qu'elle vient de donner naissance à 4 chatons, cette jolie chatte se voit offrir une seconde chance dans la vie

Regina, une jolie chatte calico, venait tout juste de devenir maman pour la première fois lorsqu’elle a été récupérée par un refuge en Floride. Ne sachant quoi faire, les bénévoles ont lancé un appel à l’aide auquel l’association Liberation Cat House a rapidement répondu. Ashley, l’une des directrices du refuge, s’est ainsi proposée pour accueillir la maman et sa portée de 4 chatons chez elle. “Parfois, si les mamans sont trop stressées, elles arrêtent d’allaiter leurs chatons. De plus, les chatons ont un système immunitaire plus faible et sont plus sujets aux maladies qui circulent en refuge”, a expliqué Ashley au média LoveMeow.

Malgré l’incompréhension et l’angoisse, Regina s’est immédiatement sentie à l’aise une fois arrivée chez sa bienfaitrice. En quelques heures seulement, elle a investi sa petite pièce et a continué de prendre soin de ses petits avec sérénité. “Elle a exploré son nouvel espace et je pense qu’elle a réalisé qu’elle était en sécurité. Quand je l'ai caressée, elle s'est immédiatement mise à ronronner et à pétrir sa couverture. Elle était reconnaissante d'être dans un environnement confortable", a assuré la jeune femme. Ses 4 chatons, Gretchen (la plus petite), Cady, Aaron et Damien sont tous en excellente santé. Heureuse d’être enfin en sécurité, Regina a même commencé à prendre plus de temps pour elle, dans le but notamment de manger, se reposer, s'étirer et utiliser la litière. Chose qu’elle refusait de faire au refuge pour ne pas laisser ses chatons seuls…

“C'est une maman adorable et très attentive à ses bébés. Elle est aussi très douce et amicale et elle aime l'attention. Parfois, je m'assois et la caresse pendant qu'elle allaite ses bébés, et elle ferme les yeux et ronronne. Elle me salue quand j'entre dans la pièce, et si elle n'allaite pas, elle vient me voir pour avoir des caresses”, a affirmé Ashley. Chaque jour, la bénévole pèse les chatons, notamment Gretchen qui doit prendre du poids. “Elle pèse 110 grammes, c’est une grande différence par rapport à ses frères et sœurs, qui pèsent tous entre 203 et 223 grammes. C'est une petite guerrière. Je lui donnerai des suppléments aussi longtemps qu’elle en aura besoin !”, a-t-elle affirmé.

Quand Regina aura été stérilisée et que ses chatons n’auront plus besoin d’elle, Ashley lui cherchera une famille pour la vie. "C'est une bonne maman, mais je suis contente que ce soit sa seule portée. Elle mérite d'être adoptée dans un foyer aimant où elle peut se détendre et ne pas avoir à penser à s'occuper de ses bébés”, a-t-elle conclu avec tendresse.

