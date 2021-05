Des chatons d’une semaine atteints d’une infection oculaire grave retrouvés dans la rue

Grogu et Leia ont été retrouvés par un Bon Samaritain à Las Vegas. Le frère et la sœur, âgés de quelques jours, ont été découverts sans mère à leurs côtés. Afin de recevoir des soins appropriés et qu’ils aient une chance de vivre, ils ont été remis entre les mains bienveillante de Patricia Lika, qui a l’habitude de recueillir des chatons orphelins.

Les 2 êtres chétifs avaient désespérément besoin d’aide. Patricia Lika, leur mère d’accueil, les a maintenus au chaud et nourris au biberon 24 heures sur 24, rapporte Lovemeow. Au fil des jours, néanmoins, elle a remarqué un détail inquiétant : leurs yeux restaient toujours fermés.

« Ils avaient une conjonctivite néonatale », a-t-elle expliqué. « C’est très grave et ça doit être traité tout de suite. »

Patricia Lika était déterminée à les sauver. Le duo a reçu un traitement spécial composé d’antibiotiques et de compresses chaudes à appliquer quotidiennement. Les yeux ont dû être nettoyés toutes les heures pour éviter à l’infection de se propager davantage et de causer plus de dégâts.

Les chatons ont été sauvés à temps

Petit à petit, l’état de Grogu et Leia s’est amélioré. Leur appétit est revenu et leurs paupières ont commencé à s’ouvrir, laissant apparaître de jolies prunelles bleues.

Pour la première fois de leur vie, et grâce à leur soigneuse, les chatons ont pu voir le monde.

A lire aussi : Découvert errant, les oreilles et la queue coupées par ses anciens propriétaires, ce chaton apprend ce qu'est l'amour dans sa nouvelle famille !

Âgés de 5 semaines, ils jouissent d’une excellente santé, se montre très affectueux et joueurs. Bien que leurs premiers pas dans la vie ont été difficiles, Grogu et Leia ont désormais un bel avenir haut en couleur qui les attend.